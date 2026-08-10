'Скоро вернусь': Слава Демин ответил на обвинения в 'бегстве' из Украины

Слава Демин имеет законные основания для выезда из Украины.

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Слава Демин имеет законные основания для выезда из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Демин

Кратко:

Слава Демин уверяет, что его военно-учетные документы находятся в порядке

Ведущий объяснил, на каких основаниях покинул Украину

Украинский ведущий Слава Демин оказался в центре обсуждений после поездки за границу во время полномасштабной войны. Ведущий объяснил, на каких основаниях покинул Украину, и ответил пользователям, которые заподозрили его в попытке избежать мобилизации.

Недавно Демин рассказал в Instagram, что отправился в отпуск, однако не стал раскрывать, где именно находится. Ведущий лишь опубликовал фотографию из автомобиля. Позже стало известно, что он находится за пределами Украины.

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Информация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи предположили, что шоумен мог незаконно пересечь границу. Другие прямо обвинили его в намерении уклониться от мобилизации.

На фоне критики Демин решил публично прокомментировать ситуацию. Он заявил, что имеет законные основания для выезда из Украины и уже неоднократно пересекал границу после начала полномасштабного вторжения.

"Уезжать могу с 2022 года. Уезжал и за помощью волонтеров, и не только. Рассказывал об этом несколько раз. Бежать из страны не собираюсь. Скоро вернусь", - написал ведущий.

Демин также подчеркнул, что его военно-учетные документы находятся в порядке, а право на пересечение государственной границы оформлено законно. По его словам, ранее он уже выезжал из страны, в частности в рамках поездок, связанных с волонтерской деятельностью.

При этом ведущий признался, что не считает правильным публично демонстрировать зарубежные поездки в условиях войны.

"Не считаю правильным показывать поездки за границу в такое время. Черные очки и кепки не надеваю и не прячусь", - отметил Демин.

Таким образом, ведущий опроверг предположения о попытке скрыться за границей и заявил, что намерен вернуться в Украину после завершения поездки.

Фото: instagram.com/slavademin_official/

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О персоне: Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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