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Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж: на создание ее платья ушло 712 часов

Виталий Кирсанов
10 августа 2026, 13:56
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Для церемонии Таллула Уиллис выбрала роскошный свадебный образ от известного люксового бренда.
Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж
Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Кратко:

  • Свадьба состоялась 8 августа в Сан-Велли, штат Айдахо, США
  • Создание платья потребовало 712 часов работы

32-летняя Таллула Уиллис, младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Пара состоит в отношениях с 2023 года, а о помолвке объявила в декабре 2024-го.

Свадьба состоялась 8 августа в Сан-Велли, штат Айдахо, США. Для церемонии Таллула выбрала роскошный свадебный образ от известного люксового бренда.

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Невеста появилась перед гостями в облегающем платье из шелкового атласа без бретелей. Наряд дополняли драпированная юбка, длинный шлейф и крупный бант на спине. По задумке дизайнеров, он должен был напоминать красиво развернутый подарок.

Создание платья потребовало 712 часов работы. Более 400 часов мастера потратили на пошив и окончательную обработку наряда в ателье. Еще около 60 часов ушло на ручную отделку: отдельные лепестки из органзы украшали бисером, после чего каждый элемент вручную крепили к платью.

Одной из самых заметных деталей стало необычное скульптурное декольте. Его форма напоминала образ Деми Мур, в котором актриса появилась на вечеринке после церемонии "Оскар" в начале 2026 года. Таким образом, Таллула сделала тонкую отсылку к стилю своей знаменитой матери.

Снимками свадебного образа Таллула поделилась в Instagram. Фотографии также появились в Vogue Weddings.

Во время последней примерки рядом с невестой были ее мама Деми Мур и сестры Румер и Скаут. Последняя с юмором вспомнила, что еще за полгода до торжества Таллула отправляла ей варианты нарядов от более доступного бренда, однако в итоге остановилась на эксклюзивном кутюрном платье.

Для самой Таллулы было важно, чтобы свадебный наряд отражал ее индивидуальность. Она хотела получить необычный образ, который одновременно подчеркивал бы ее силу и уверенность.

В выборе платья прослеживалась и еще одна символичная деталь. Деми Мур, выходя замуж за Брюса Уиллиса, также выбрала пышное белое платье с длинным шлейфом и фатой. Поэтому свадебный образ Таллулы в некоторой степени перекликается с нарядом ее матери.

Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж: на создание ее платья ушло 712 часов
Фото: instagram.com/buuski

Пока неизвестно, присутствовал ли Брюс Уиллис на торжестве дочери. После развода с Деми Мур актер сохранил близкие отношения с бывшей супругой и их детьми. У пары есть три дочери - Румер, Скаут и Таллула. Позже у Уиллиса и его нынешней жены Эммы Хэмминг Уиллис родились еще две дочери.

В последние годы актер живет отдельно от семьи из-за прогрессирующей лобно-височной деменции. За ним ухаживают профессиональные сиделки.

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О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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