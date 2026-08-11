Евгения Власова перепела свой легендарный хит на украинском языке

Евгения Власова решила спеть свою популярную песню на украинском языке.

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Евгения Власова перепела свою популярную песню / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как теперь звучит песня "Ветер Надежды"

Как сейчас выглядит Евгения Власова

Украинская певица Евгения Власова, которая частично исчезла с радаров украинских СМИ, перевыпустила свою популярную песню "Ветер надежды", которую она ранее исполняла на русском языке.

На своей странице в Instagram, она опубликовала часть виде, где поет эту песню, но уже на украинском языке.

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"Когда-то в этой песне я пела о надежде. Сегодня я чувствую каждое это слово совсем по-другому. "Ветер надежды" прожил со мной много лет, чтобы сейчас переродиться - на украинском, с новым звучанием и гораздо более глубокими смыслами", - написала она.

Евгения Власова перепела свою песню:

Власова и ее легендарный хит / Скриншот

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О персоне: Евгения Власова? Евгения Власова - украинская певица, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной. Бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда".

В середине нулевых врачи диагностировали у Власовой рак. Певице удалось побороть страшный недуг, после чего она вернулась на сцену. Участвувала в шоу "Народная звезда", где заняла второе место, начала сотрудничество с группой "Dazzle Dreams", в мае 2010 открыла вокальную школу.

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