"Сила любви": Евгения Власова вышла на связь и поделилась, что с ней происходит

Евгения Власова порадовала поклонников свежими фото и высказалась о важных вещах в жизни.

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Евгения Власова поделилась жизненной мудростью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eygeniavlasova/

Украинская певица Евгения Власова вчера отпраздновала 46-летие и решила поразмышлять на разные темы.

На своей странице в Instagram Власова показала новые снимки, а темой для общения стала любовь.

"Сегодня моя 46 весна. Сегодня очень редкое солнечное затмение! Так много всего сегодня… С каждым годом своей жизни я чувствую силу безусловной любви ", - заявила артистка.

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Сейчас певица открывает много разных знаний о бытии, теле человека, Вселенной, советы дают коучи и астрологи. Но, как сказала певица, очень скоро человечество насытится разными теориями бытия и разными практиками, поэтому возникнет вопрос: что делать с этими знаниями.

"А дальше люди начнут идти за теми, кто меняет состояние. За теми, кто понял, что без открытого сердца, наполненного любовью, без искренности, доброты, все пустое. Будут идти за теми, кто не боится говорить о любви, не боится быть" распятым за не популярные разговоры о том, что без любви все пустое, все знания не имеют никакого значения без любви в сердце", - отметила Евгения.

Также артистка поблагодарила поклонников за их преданность.

"Любовь - это расширенное состояние сознания. Это ключевая энергия, которая создала все. Любовь, это и есть Творец. Но что-то нас заставило об этом забыть. И это уже вопрос риторический. Путь через сердце не легок, но он точно того стоит. Безгранично благодарна всем вам за то, что вы здесь со мной ", – написала Власова.

Кто такая Евгения Власова? Евгения Власова — украинская певица, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной. Бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда".

В середине нулевых врачи диагностировали у Власовой рак. Певице удалось побороть страшный недуг, после чего она вернулась на сцену. Участвовала в шоу "Народная звезда", где заняла второе место, начала сотрудничество с группой "Dazzle Dreams", в мае 2010 открыла вокальную школу.

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Отметим, в 2018 году Евгения Власова попала в реанимацию и перенесла операцию. Власова отметила, когда она боролась с онкологией, ей было проще совладать с эмоциями.

А также ранее Евгения Власова призналась, что она начала пристальней рассматривать свои бедра в зеркале и следить за проявлением целлюлита на них. Певица отметила, что она старается уделять время спорту, соблюдает диету и использует косметические средства для борьбы с жировыми отложениями.

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