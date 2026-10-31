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"Приравняла тягу к еде с педофилией": Alyona Alyona попала в громкий скандал

Кристина Трохимчук
31 октября 2026, 13:49
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Артистка сделала некорректное сравнение после личного срыва.
Alyona Alyona - скандал
Alyona Alyona - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

  • Alyona Alyona сравнила тягу к еде с педофилией
  • Какую реакцию вызвало заявление рэперши в соцсетях

Известная украинская рэперша и автор песен Alyona Alyona, которая недавно перенесла бариатрическую операцию по уменьшению желудка, оказалась в эпицентре громкого скандала. Артистка вызвала волну возмущения в сети после того, как в Instagram публично сравнила непреодолимую тягу к еде с педофилией.

Скандал разгорелся после того, как Alyona Alyona поделилась с подписчиками, что сорвалась с диеты. После операции врач разрешил ей употреблять только воду и протеин, однако рэперша не удержалась и съела небольшой кусочек блинчика, приготовленного мамой. Этот инцидент натолкнул исполнительницу на рассуждения о природе неконтролируемых желаний.

видео дня
Скандальное видео Alyona Alyona вызвало возмущение в сети
Скандальное видео Alyona Alyona вызвало возмущение в сети / скрин из видео

"Есть люди со страстями. Когда тяга к чему-то сильна. И это касается не только еды. Я даже приравняла эту тягу к еде с педофилией. Единственное, педофилия – это когда ты вредишь другому человеку, если смотреть глобально, а еда – себе. Ты, как и тот больной мужчина, не контролируешь это. Ты это видишь и хочешь. Ты должен отказывать себе в этом всю жизнь", - заявила исполнительница.

Хотя артистка быстро удалила скандальные сторис, пользователи успели распространить их на платформе Threads, где поднялась волна критики. В комментариях исполнительницу упрекали в том, что некорректно сравнивать зависимость, которая вредит только тебе, с той, которая толкает на преступления против несовершеннолетних.

Столкнувшись с негативной реакцией, рэперша записала видео с объяснениями. Она подчеркнула, что не пыталась оправдать преступников, а лишь хотела обратить внимание на проблему людей с врожденными "сбоями", которые страдают от компульсивного переедания с самого детства. По словам звезды, она сама всю жизнь борется с этой проблемой и мечтает о научных прорывах, которые помогут в борьбе с разными зависимостями.

Alyona Alyona - бариатрическая операция
Alyona Alyona - бариатрическая операция / скрин из видео

"Влечение человека, который сидит над тарелкой, плачет и переедает, для меня такое же страшное. Я чувствую его боль. Но получается, что большинству внутренние страдания человека, который вредит себе, не близки, не значимы и минимальны. В моих сториз нигде не шла речь о действии. Или вообще об оправдании, или каком-либо обесценивании. Мне бы хотелось, чтобы людям, которые страдают из-за влечения, можно было один раз сделать укол и исправить это", - подчеркнула рэперша.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / инфографика: Главред

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О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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