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"Роды могли ухудшить": Тышкевич раскрыла диагноз, который привел к кесаревому

Кристина Трохимчук
31 октября 2026, 13:00
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Екатерина Тышкевич впервые объяснила, почему ей пришлось рожать путем кесарева сечения.
Екатерина Тышкевич родила сына
Екатерина Тышкевич родила сына / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Екатерина Тышкевич родила сына
  • Почему актрисе делали кесарево сечение

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич впервые ощутила радость материнства: 28 октября у артистки и ее мужа, актера Валентина Томусяка, родился долгожданный сын. Однако появление малыша на свет путем кесарева сечения вызвало вопросы у поклонников, на которые актриса поспешила ответить в Instagram.

Как пояснила Екатерина, плановое кесарево сечение было единственно правильным и безопасным решением, которое она приняла вместе с медиками еще в начале беременности. Из-за хронической головной боли естественные роды могли спровоцировать резкое ухудшение состояния знаменитости. В таком случае актриса физически не смогла бы полноценно ухаживать за новорожденным ребенком.

видео дня
Екатерина Тышкевич - диагноз
Екатерина Тышкевич - диагноз / фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Естественные роды (схватки и потуги) при моем диагнозе (хроническая головная боль напряжения) могли значительно ухудшить интенсивность болей, и я бы не была в состоянии ухаживать за ребенком. Мы с врачами еще в начале беременности определили, что в моем случае это противопоказания к родовой деятельности", - поделилась артистка.

Говоря о самочувствии после хирургического вмешательства, Тышкевич призналась, что реабилитация дается ей нелегко, хотя со временем становится легче. Если первый вечер после операции стал тяжелейшим испытанием, то уже на следующий день актриса почувствовала заметное улучшение самочувствия.

Екатерина Тышкевич - кесарево сечение
Екатерина Тышкевич - кесарево сечение / фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Не вау, конечно. Но первый вечер был просто… А сегодня уже гораздо легче", - откровенно рассказала знаменитость.

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О персоне: Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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