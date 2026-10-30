"Муж — мой островок безопасности": звезда "Квартала" Левкун рассказала о любви

Актриса призналась, что рядом с мужем чувствует себя защищенной, несмотря на тревожные события вокруг.

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Ирина Левкун - Женский квартал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Левкун

Актриса "Вечернего Квартала" Ирина Левкун рассказала о семейной жизни со стендап-комиком Виктором Перунским, необычных традициях супругов и о том, как война изменила ее отношение к повседневным проблемам.

Как пишет 1+1, по словам актрисы, юмор сопровождает их не только на сцене, но и дома. Супруги любят шутить, вместе смотреть фильмы и обсуждать комедийные сцены.

Виктор также помогает жене по хозяйству: готовит завтраки и ужины, собирает ей еду на следующий день. Единственное, что он не любит делать, - мыть кастрюли.

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У пары есть и особая традиция: каждое утро перед работой они обнимаются не менее шести секунд. По словам Левкун, этот небольшой ритуал помогает почувствовать близость и спокойствие перед началом дня.

Актриса призналась, что рядом с мужем чувствует себя защищенной, несмотря на тревожные события вокруг. Она назвала его своим "островком безопасности".

Как война изменила отношение актрисы к жизни

Левкун рассказала, что раньше сильно переживала из-за опозданий и бытовых мелочей. Теперь она старается относиться к таким ситуациям спокойнее и не забывать о том, что действительно важно.

Ирина Левкун поделилась личным / Фото Instagram/irkalevkun

На ее взгляды повлияла история коллеги Екатерины Никитиной, которая задержалась в салоне красоты незадолго до российского удара беспилотником. Помещение было разрушено, но задержка помогла ей избежать опасности.

По словам Левкун, война заставила ее иначе смотреть на привычные вещи. Сегодня важнее всего для нее здоровье близких, безопасность семьи, электричество, вода и возможность быть рядом с любимыми людьми.

Ирина Левкун поделилась личным / Фото Instagram/irkalevkun

Чем актриса удивляет зрителей на сцене

Левкун также рассказала о работе в "Квартале" и курьезах во время выступлений. Она призналась, что любит импровизацию, хотя понимает, насколько важно точно исполнять сценарий.

Однажды во время концерта актриса не смогла найти необходимый по сюжету реквизит и была вынуждена выкручиваться на ходу. Бывали и технические неполадки, которые, к счастью, не всегда замечали зрители.

Говоря о семейной жизни, Левкун подчеркнула, что поддержка мужа помогает ей справляться с тревогой. Даже несколько секунд объятий, по ее словам, способны вернуть ощущение близости и внутреннего равновесия.

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Про шоу: Женский Квартал Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

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