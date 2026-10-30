Вы узнаете:
- Какой неприятный инцидент произошел с Седоковой
- Почему наряд певицы высмеяли в сети
Анна Седокова, которая молчит о террористической войне РФ против родной Украины, оказалась в центре скандала на красной дорожке, сообщают росСМИ. По пути на премию "Жара Media Awards", которая прошла 29 октября в Live Арене, бывшая солистка "ВИА Гры" вступила в конфликт с охраной.
Инцидент произошел, когда автомобиль с певицей попытался припарковаться поближе ко входу на красную дорожку. Однако дорогу машине преградил охранник, который не узнал артистку и позволил себе хамские высказывания. По словам Седоковой, парковщик в салатовой жилетке курил сигарету и бросил ей в лицо едкую фразу: "Да сколько вас таких...".
На этом унижения не закончились: подошедший второй сотрудник охраны продолжил выяснять, кто она такая, в упор не узнавая Седокову.
"Дальше было унижение от охранника-парковщика. Он курил сигаретку и говорил: "Да кто ты", - пожаловалась запроданка.
Пытаясь отшутиться после неприятного инцидента на парковке, артистка заявила: "Ну нас действительно много. Но в латексных корсетах реально единицы".
Несмотря на неприятную ситуацию, церемонию певица все же посетила. На красной дорожке Седокова появилась в предельно вызывающем образе - латексном корсете с открытой спиной и длинной юбке с экстремально высокими разрезами на бедрах. Образ дополнили мягкие локоны и макияж с угольно-черными стрелками.
Однако россияне эпатажный наряд не оценили. Пользователи сети высмеяли внешний вид исполнительницы и потребовали, чтобы ей наконец купили нижнее белье.
"Купите Седоковой трусы.... Позорище"
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О персоне: Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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