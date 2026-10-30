"Делает все": Козловский сделал редкое признание о жене

Вы узнаете:
- Как Юлия Бакуменко помогает Виталию Козловскому
- В чем заключается главный секрет счастливого брака певца
Известный украинский певец Виталий Козловский поделился секретом семейного счастья с супругой Юлией Бакуменко. За кулисами развлекательного шоу "Хто зверху?" на Новом канале артист признался, что главная опора их союза - мудрость, забота и понимание любимой.
Виталий отметил, что долго искал ту самую особенную женщину, рядом с которой можно легко преодолевать любые сложности шоу-бизнеса - от постоянных разъездов до сплетен. По словам певца, сегодня для него нет ничего ценнее семьи, а жена никогда не препятствовала его творчеству, а, наоборот, способствовала его развитию.
"Моя жена – умная, мудрая, особенная. Она очень любит меня и делает все для того, чтобы я реализовался как мужчина", - подчеркнул Козловский.
Артист добавил, что благодаря Юлии у него появилось место, где он может быть полностью искренним и оставаться самим собой при любых обстоятельствах.
"Для нас лучший ритуал, что может быть, – создавать непринужденную обстановку, в которой всем комфортно. Где тебя понимают, принимают, услышат в любом состоянии", - поделился певец.
Виталий Козловский - личная жизнь
Юлия Бакуменко много лет работала пиар-менеджером и помощницей Виталия Козловского. Их сотрудничество началось еще в 2012 году. Пара тайно расписалась 29 декабря 2023 года, однако общественность узнала о свадьбе только в марте 2024-го. Уже 25 февраля 2024 года у супругов родился сын Оскар.
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О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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