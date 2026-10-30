"Делает все": Козловский сделал редкое признание о жене

Виталий Козловский откровенно рассказал о браке с Юлией Бакуменко.

https://stars.glavred.info/delaet-vse-kozlovskiy-sdelal-redkoe-priznanie-o-zhene-10808150.html Ссылка скопирована

Виталий Козловський - жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Вы узнаете:

Как Юлия Бакуменко помогает Виталию Козловскому

В чем заключается главный секрет счастливого брака певца

Известный украинский певец Виталий Козловский поделился секретом семейного счастья с супругой Юлией Бакуменко. За кулисами развлекательного шоу "Хто зверху?" на Новом канале артист признался, что главная опора их союза - мудрость, забота и понимание любимой.

Виталий отметил, что долго искал ту самую особенную женщину, рядом с которой можно легко преодолевать любые сложности шоу-бизнеса - от постоянных разъездов до сплетен. По словам певца, сегодня для него нет ничего ценнее семьи, а жена никогда не препятствовала его творчеству, а, наоборот, способствовала его развитию.

видео дня

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

"Моя жена – умная, мудрая, особенная. Она очень любит меня и делает все для того, чтобы я реализовался как мужчина", - подчеркнул Козловский.

Артист добавил, что благодаря Юлии у него появилось место, где он может быть полностью искренним и оставаться самим собой при любых обстоятельствах.

"Для нас лучший ритуал, что может быть, – создавать непринужденную обстановку, в которой всем комфортно. Где тебя понимают, принимают, услышат в любом состоянии", - поделился певец.

Виталий Козловский с сыном и женой / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Виталий Козловский - личная жизнь

Юлия Бакуменко много лет работала пиар-менеджером и помощницей Виталия Козловского. Их сотрудничество началось еще в 2012 году. Пара тайно расписалась 29 декабря 2023 года, однако общественность узнала о свадьбе только в марте 2024-го. Уже 25 февраля 2024 года у супругов родился сын Оскар.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что скончался выдающийся британский актер Патрик Стюарт, звезда "Звездного пути" и "Людей Икс". Актер ушел из жизни на 87-м году жизни в окружении близких. Главред расскажет об интересном жизненном пути знаменитости.

Также в сети активно обсуждают внешность Алины Кабаевой после ее свежего появления на публике. Любовница Путина удивила пользователей лицом, на котором фанаты и пластические хирурги заметили следы свежих косметологических вмешательств.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред