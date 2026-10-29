Умер актёр Патрик Стюарт, сыгравший в фильмах "Люди Икс" и "Звёздный путь"

В возрасте 86 лет скончался легендарный британский актёр Патрик Стюарт.

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Умер Патрик Стюарт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Кратко:

Актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Стюарт боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви

Он скончался 28 октября в своём доме

Британский актёр Патрик Стюарт, известный по ролям профессора Чарльза Ксавьера в франшизе "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение", скончался в возрасте 86 лет. Он скончался 28 октября в своём доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам его многолетней представительницы Келли Буш Новак, актер скончался в среду в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер пережил "недолгий и непростой путь" борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

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"Он был окружен теплом семьи и друзей, живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими чувствами, которые мог вызвать только он - человек, посвятивший всю свою жизнь нам всем", - написала Новак.

Она добавила, что близкие навсегда запомнят спокойствие на его лице и его несокрушимое достоинство.

Как Патрик Стюарт стал звездой "Звёздного пути"

К концу 1980-х годов Стюарт уже имел за плечами многолетнюю карьеру в британском театре. Однако в США он тогда оставался малоизвестным актером.

Переломным моментом стала роль капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение". Продюсер Роберт Джастман обратил внимание на Стюарта после его лекции в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где актер читал Шекспира. Он пригласил его на прослушивание, хотя создатель франшизы Джин Родденберри сначала сомневался, подойдет ли британский актер на роль капитана звездолета "Энтерпрайз".

В итоге Стюарт убедил создателей сериала и получил долгосрочный контракт. Его образ Пикара стал одним из самых известных во вселенной "Звёздного пути". Актёр возвращался к этой роли в полнометражных фильмах, а впоследствии - в сериале "Звёздный путь: Пикар".

Мировую известность актёру принесла также роль профессора Чарльза Ксавьера в фильмах о Людях Икс. Он появился в нескольких частях франшизы, в частности в фильмах "Люди Икс 2", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Логан". На съемочной площадке Стюарт работал со своим давним другом Иэном Маккелленом, сыгравшим Магнето.

Карьера Стюарта охватила более шести десятилетий работы на сцене, в кино и на телевидении. Он стал известен во всём мире благодаря научной фантастике и фильмам о супергероях. В 2010 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги перед драматическим искусством.

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