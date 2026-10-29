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Умер актёр Патрик Стюарт, сыгравший в фильмах "Люди Икс" и "Звёздный путь"

Руслана Заклинская
29 октября 2026, 22:57
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В возрасте 86 лет скончался легендарный британский актёр Патрик Стюарт.
Умер актёр Патрик Стюарт, сыгравший в фильмах
Умер Патрик Стюарт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Кратко:

  • Актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет
  • Стюарт боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви
  • Он скончался 28 октября в своём доме

Британский актёр Патрик Стюарт, известный по ролям профессора Чарльза Ксавьера в франшизе "Люди Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение", скончался в возрасте 86 лет. Он скончался 28 октября в своём доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам его многолетней представительницы Келли Буш Новак, актер скончался в среду в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер пережил "недолгий и непростой путь" борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

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"Он был окружен теплом семьи и друзей, живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими чувствами, которые мог вызвать только он - человек, посвятивший всю свою жизнь нам всем", - написала Новак.

Она добавила, что близкие навсегда запомнят спокойствие на его лице и его несокрушимое достоинство.

Как Патрик Стюарт стал звездой "Звёздного пути"

К концу 1980-х годов Стюарт уже имел за плечами многолетнюю карьеру в британском театре. Однако в США он тогда оставался малоизвестным актером.

Переломным моментом стала роль капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение". Продюсер Роберт Джастман обратил внимание на Стюарта после его лекции в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где актер читал Шекспира. Он пригласил его на прослушивание, хотя создатель франшизы Джин Родденберри сначала сомневался, подойдет ли британский актер на роль капитана звездолета "Энтерпрайз".

В итоге Стюарт убедил создателей сериала и получил долгосрочный контракт. Его образ Пикара стал одним из самых известных во вселенной "Звёздного пути". Актёр возвращался к этой роли в полнометражных фильмах, а впоследствии - в сериале "Звёздный путь: Пикар".

Мировую известность актёру принесла также роль профессора Чарльза Ксавьера в фильмах о Людях Икс. Он появился в нескольких частях франшизы, в частности в фильмах "Люди Икс 2", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Логан". На съемочной площадке Стюарт работал со своим давним другом Иэном Маккелленом, сыгравшим Магнето.

Карьера Стюарта охватила более шести десятилетий работы на сцене, в кино и на телевидении. Он стал известен во всём мире благодаря научной фантастике и фильмам о супергероях. В 2010 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги перед драматическим искусством.

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Как ранее сообщал Главред, скончался звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил. Актёру было 78 лет

Американский исполнитель Джон Андерсон, один из известных представителей кантри-музыки, скончался в возрасте 71 года. Причину смерти не разглашают.

Кроме того, 23 октября во Львове на 86-м году жизни скончался актёр и режиссёр Фёдор Стригун. В сентябре он перенёс операцию.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Являясь одной из старейших газет в Соединенных Штатах, она входит в число ведущих изданий страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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