"Корифей ушел": умер звезда культового фильма "Пропала грамота"

О смерти Федора Стригуна сообщил его сын Назар.

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Федор Стригун умер 23 октября во Львове / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/na3ar

Кратко:

Федор Стригун умер 23 октября во Львове

Причина смерти артиста пока не разглашается

На 86-м году жизни скончался украинский актер и режиссер Федор Стригун, известный по роли в культовом фильме "Пропала грамота". Артист умер 23 октября во Львове.

О смерти Федора Стригуна сообщил его сын Назар на своей странице в Facebook. По его словам, сердце актера остановилось сегодня. О дате и месте прощания с артистом семья сообщит позже.

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"Его большое сердце остановилось. Последний хранитель украинских театральных традиций отошел в вечность. Корифей… ушел", - написал Назар Стригун.

Причина смерти артиста пока не разглашается. В начале сентября сын рассказывал о проблемах со здоровьем отца. Тогда актер перенес операцию, после которой ему предстоял длительный период восстановления. Из-за значительных расходов семья обратилась за финансовой помощью к неравнодушным.

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О персоне: Федор Стригун Федор Стригун родился 1 ноября 1939 года в Черкасской области. Он окончил Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, после чего работал в Запорожском драматическом театре. В 1965 году актер переехал во Львов и присоединился к труппе Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. С 1987 года он занимал должности художественного руководителя и главного режиссера театра. За годы творческой деятельности Стригун участвовал в постановках "Хозяин", "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Мазепа", "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и других спектаклях. Актер также снимался в кино. Среди известных фильмов с его участием - "Пропала грамота", "Запорожец за Дунаем", "Дударики" и "Каменная душа". В фильме "Пропала грамота" он сыграл казака Андрея, который вместе с Василем в исполнении Ивана Миколайчука составил культовый дуэт. За вклад в развитие украинского театра и кино Федор Стригун был удостоен Шевченковской премии.

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