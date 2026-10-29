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"Сразу начала ревновать": Горовая впервые рассказала об изменах Потапа с Каменских

Кристина Трохимчук
29 октября 2026, 13:16
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Ирина Горовая призналась, что сразу заметила интерес мужа к эффектной певице.
Ирина Горовая про измены Потапа
Ирина Горовая про измены Потапа / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Каким было первое впечатление Ирины Горовой от Насти Каменских
  • Как продюсер узнала об изменах Потапа

Известный украинский продюсер Ирина Горовая в интервью Рамине Эсхакзай откровенно рассказала, как переживала измены бывшего мужа, рэпера Потапа, с его коллегой по дуэту Настей Каменских.

видео дня

По словам Горовой, когда она впервые увидела эффектную Настю Каменских, интуиция сразу подсказала ей, что между певицей и Потапом может возникнуть романтическая связь. Хотя в тот период в браке пары царили любовь и поддержка, Ирина с первого взгляда начала испытывать ревность.

Ирина Горовая - интервью
Ирина Горовая - интервью / скрин из видео

"Я не знаю, как это объяснить… Давайте честно, Настя - очень эффектная. Я когда ее впервые увидела, это был клуб "Динамо", она встречалась со своим парнем Вовой. Они еще не были в дуэте, а я увидела ее. Леша говорит: "Я, пожалуй, с ней буду в дуэте". Я сразу поняла, что что-то будет. Но у нас тогда была любовь, поддержка, я сразу начала ревновать. Для меня это было с первого взгляда. Это был очень сложный период, но женщины чувствуют энергетически", - вспомнила продюсер.

Когда между артистами вспыхнул роман, Горовая оказалась в настоящем эмоциональном хаосе. Она замечала красноречивые взгляды во время съемок клипов, а также ночные переписки мужа, которые он пытался от нее скрыть.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - как начинался роман / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Когда это все начинает происходить, ты находишься в хаосе. Тебе никто не приходит и не говорит, что это происходит. Ты начинаешь с сообщений каких-то ночью. Где мужчины переписываются - в туалете. Ты понимаешь, что, чтобы тебе ни говорили, что в футбол играл, с кем-то там переписывался, ты понимаешь. У нас такая дверь была, что ты видишь, когда там свет в телефоне горит. Ты проходишь, смотришь и тебя штормит", - откровенно поделилась Ирина.

Несмотря на боль и попытки сохранить семью, продюсер поняла, что ситуация стала необратимой, и решительно поставила точку в отношениях. Когда Потап даже предложил закрыть дуэт ради сохранения брака, Ирина отказалась от этого шага, не желая, чтобы муж впоследствии винил ее в потере любимого дела.

Потап и Ирина Горовая с сыном
Потап и Ирина Горовая с сыном / фото: Сегодня

"Я поняла, что это ложь, и он меня будет ненавидеть за то, что закрыл то, что так любит. Сказала, что нет, я не хочу быть в этом, а ты иди так, как ты идешь", - подытожила Горовая.

Напомним, Ирина Горовая и Потап состояли в браке с 1999 года, а в 2008-м у них родился сын Андрей. Супруги официально оформили развод в 2014 году, хотя фактически не жили вместе с 2011-го. Спустя годы Потап сам признался, что его роман с Каменских начался еще в 2010 году.

Ирина Горовая
Ирина Горовая / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что на войне против российских оккупантов погиб брат победителя кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" Павла Серветника. 37-летний защитник Максим отдал жизнь в боях за Украину, у него остался маленький ребенок.

Также новое видео певицы Камалии в Instagram спровоцировало волну критических комментариев. Подписчики резко осудили артистку за съемки развлекательного контента с песней "Самбука" на бронетранспортере в военной экипировке, посчитав подобный контраст неуместным.

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О персоне: Ирина Горовая

Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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