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Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

Алена Кюпели
28 октября 2026, 21:15
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Ведущий поделился важным лайфхаком, который "подарила" ему дочь.
Дмитрий Танкович рассказал о совете дочери
Дмитрий Танкович рассказал о совете дочери / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Кратко:

  • Какой совет дала дочь Танковичу
  • В какой ситуации он использует совет

Ведущий, актер и сценарист "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович поделился личными историями о семье, работе и том, что сегодня помогает ему сохранять внутреннюю опору.

Артист признался, что однажды услышанный от дочери совет повлиял на его отношение к страхам и сомнениям. Также он рассказал, почему теперь даже зеленый цвет на карте воздушных тревог способен принести облегчение.

видео дня

В интервью украинскому телеканалу 1+1 Танкович поговорил о закулисье юмористического проекта, отношениях с близкими и изменившемся восприятии счастья во время войны.

По словам Дмитрия Танковича, одна из фраз дочери осталась с ним на долгие годы. Еще в детстве она говорила: "Не попробуешь - не узнаешь". Теперь артист вспоминает эти слова, когда сталкивается с чем-то новым и сомневается, стоит ли браться за непривычное дело.

Танкович признался, что в его жизни бывали ситуации, когда он боялся действовать или не был уверен в результате. Однако мысль дочери помогала ему решиться на попытку. Иногда, отметил он, такой подход действительно приносил успех.

Танкович с дочерью
Танкович с дочерью / Фото пресс-службы

Актер убежден, что не стоит ограничивать себя одним занятием только потому, что раньше оно получалось лучше всего. Если появляется возможность освоить что-то новое, важно дать себе шанс, даже когда будущее кажется неопределенным.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее на 52-м году жизни скончался талантливый актер Юрий Якуша. Артист запомнился зрителям яркими ролями в театре и популярных сериалах, в частности политической комедии "Слуга народа".

Ранее также французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своем эмоциональном состоянии после расставания с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. По словам теннисиста, разрыв тяжело отразился на его психологическом состоянии, тренировках и аппетите.

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О персоне: Дмитрий Танкович

Дмитрий Танкович - белорусский и украинский телеведущий, актёр, сценарист и продюсер. С 2022 года - ведущий сатирического проекта "А я вам сейчас покажу" на ютуб-канале Nexta Live. С 2009 года живёт и работает в Киеве.

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