Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

Кратко:
- Какой совет дала дочь Танковичу
- В какой ситуации он использует совет
Ведущий, актер и сценарист "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович поделился личными историями о семье, работе и том, что сегодня помогает ему сохранять внутреннюю опору.
Артист признался, что однажды услышанный от дочери совет повлиял на его отношение к страхам и сомнениям. Также он рассказал, почему теперь даже зеленый цвет на карте воздушных тревог способен принести облегчение.
В интервью украинскому телеканалу 1+1 Танкович поговорил о закулисье юмористического проекта, отношениях с близкими и изменившемся восприятии счастья во время войны.
По словам Дмитрия Танковича, одна из фраз дочери осталась с ним на долгие годы. Еще в детстве она говорила: "Не попробуешь - не узнаешь". Теперь артист вспоминает эти слова, когда сталкивается с чем-то новым и сомневается, стоит ли браться за непривычное дело.
Танкович признался, что в его жизни бывали ситуации, когда он боялся действовать или не был уверен в результате. Однако мысль дочери помогала ему решиться на попытку. Иногда, отметил он, такой подход действительно приносил успех.
Актер убежден, что не стоит ограничивать себя одним занятием только потому, что раньше оно получалось лучше всего. Если появляется возможность освоить что-то новое, важно дать себе шанс, даже когда будущее кажется неопределенным.
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О персоне: Дмитрий Танкович
Дмитрий Танкович - белорусский и украинский телеведущий, актёр, сценарист и продюсер. С 2022 года - ведущий сатирического проекта "А я вам сейчас покажу" на ютуб-канале Nexta Live. С 2009 года живёт и работает в Киеве.
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