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"Как Янукович": Сумская разнесла Астафьеву после Радиодиктанта-2026

Кристина Трохимчук
29 октября 2026, 14:26
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Наталья Сумская жестко раскритиковала Дашу Астафьеву за выпад в адрес хейтеров.
Наталья Сумская раскритиковала Дашу Астафьеву
Наталья Сумская раскритиковала Дашу Астафьеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская; скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Даша Астафьева ответила хейтерам в прямом эфире
  • Почему Наталья Сумская раскритиковала поступок певицы

Народная артистка Украины Наталья Сумская раскритиковала Дашу Астафьеву, которая после прочтения текста Радиодиктанта национального единства прямо в эфире резко ответила своим хейтерам. Своими мыслями актриса поделилась в комментарии YouTube-каналу "Sуб'єктивний Sмальчук".

Певица, столкнувшаяся в соцсетях со шквалом критики из-за своих прошлых съемок для мужского глянца, в самом конце эфира не сдержалась и сделала громкое заявление.

видео дня

"Хочу сказать всем своим хейтерам. Встал и вышел", - произнесла Астафьева и эффектно бросила ручку на стол.

Даша Астафʼєва відповіла хейтерам
Даша Астафʼєва відповіла хейтерам / скрін з відео

Видео с ответом Даши Астафьевой хейтерам смотрите тут.

Впрочем, Наталья Сумская, которая сама читала текст радиодиктанта в 2025 году, осталась не в восторге от такого поступка. По мнению актрисы, подобные эмоциональные всплески смещают акцент с главной цели мероприятия.

"Это было слишком и не очень остроумно, но человек не сдержался и выдал себя таким образом, что его все-таки задели те упреки людей, которые накануне написания диктанта были адресованы ему. Я так это восприняла. Очевидно, она планировала это сделать и успела в эти полсекунды. Я даже не расслышала это последнее слово. Я сидела где-то за четвертым столом и потом переспрашивала, что именно она сказала, потому что уловила только этот жест - бросание авторучки", - отметила Сумская.

Наталья Сумская
Наталья Сумская читала Радиодиктант в 2025 году / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Более того, народная артистка провела неожиданную параллель между поступком Астафьевой и поведением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, который во время пресс-конференции нервно сломал ручку и стал героем мемов.

"Это напоминает, как Янукович когда-то ручку ломал. Но речь не об этом, речь - о единстве. А видите, акцент сместился совсем на другие вещи, которые сегодня неактуальны", - подытожила Наталья Сумская.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Даша Астафьева

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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