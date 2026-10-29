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Песня 1964 года вошла в число величайших хитов: чем она покорила слушателей

Виталий Кирсанов
29 октября 2026, 15:33
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Песня стала дебютным синглом группы The Zombies и быстро завоевала популярность.
Композицию
Композицию "She’s Not There" включили в Зал славы премии "Грэмми" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thezombiesofficial

Кратко:

  • В американском чарте Billboard Hot 100 песня "She’s Not There" поднялась на вторую строчку
  • Композицию "She’s Not There" включили в Зал славы премии "Грэмми"

Композиция "She’s Not There" британской группы The Zombies, выпущенная в 1964 году, считается одной из величайших песен в истории музыки. Об этом пишет журнал Parade.

Песня стала дебютным синглом коллектива и быстро завоевала популярность. В американском чарте Billboard Hot 100 она поднялась на вторую строчку. Позднее композицию включили в Зал славы премии "Грэмми", а в рейтинге "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone она заняла 297-е место.

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Клавишник и вокалист The Zombies Род Арджент, написавший "She’s Not There", вспоминал, что изначально группа собиралась выпустить в качестве первого сингла собственную версию песни "Summertime" Джорджа и Айры Гершвинов. Однако незадолго до студийной записи продюсер Кен Джонс предложил музыкантам попробовать сочинить оригинальную композицию.

"До этого я написал всего одну песню", - рассказывал Арджент о том периоде.

Одним из источников вдохновения для него стал альбом блюзового музыканта Джона Ли Хукера, в котором была композиция "No One Told Me". По словам Арджента, его особенно заинтересовал ритм одной из музыкальных фраз. Начав с последовательности аккордов, он постепенно выстроил основу будущего хита.

Музыкант также продумал развитие композиции к кульминации, стремясь сделать ее более захватывающей и подчеркнуть вокальные возможности фронтмена группы Колина Бланстоуна.

"В конце мне пришлось заставить беднягу петь на пределе диапазона - за что он потом не раз меня проклинал", - с юмором вспоминал Арджент.

Сам Бланстоун, в свою очередь, назвал решение группы самостоятельно писать песни лучшим выбором, который могли сделать музыканты.

После успеха "She’s Not There" The Zombies выпустили еще несколько известных композиций, среди которых "Tell Her No", "Leave Me Be" и "Time of the Season". В 2019 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: The Zombies

The Zombies - культовая британская рок-группа, образованная в 1961 году в городе Сент-Олбанс. Они стали одними из самых ярких и музыкально утонченных представителей "британского вторжения" 1960-х годов.

Их визитной карточкой стало уникальное для поп-рока того времени звучание: сочетание джазовых клавишных партий Рода Арджента, сложных вокальных гармоний и меланхоличного, "придыхательного" голоса фронтмена Колина Бланстоуна.

"She's Not There" (1964) - дебютный сингл, который мгновенно принес группе мировую известность и взлетел на вершины чартов в США и Великобритании.

"Time of the Season" (1968) - самый узнаваемый и культовый хит группы, ставший одним из главных музыкальных символов эпохи хиппи и "лета любви".

Альбом "Odessey and Oracle" (1968) - признанный шедевр барокко-попа и психоделического рока. Пластинка регулярно входит в списки величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Ирония судьбы в том, что альбом стал популярным уже после того, как группа временно распалась из-за отсутствия коммерческого успеха.

В 2019 году заслуги коллектива были признаны на высшем уровне - группа The Zombies была официально включена в Зал славы рок-н-ролла.

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