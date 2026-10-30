Надя Дорофеева внезапно оказалась в больнице — что сообщил муж певицы

Миша Кацурин опубликовал фото Нади Дорофеевой на больничной койке.

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Надя Дорофеева попала в больницу / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

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Что произошло с Надей Дорофеевой

Известный украинский ресторатор Миша Кацурин изрядно встревожил поклонников новым кадром в Instagram. Муж певицы Нади Дорофеевой опубликовал снимок, на котором артистка лежит в больничной палате.

На фотографии Надя Дорофеева сидит на больничной койке в обычной клетчатой рубашке, без макияжа, и искренне улыбается. Перед ней на специальном столике стоит поднос с больничным обедом.

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Надя Дорофеева в больнице / фото: instagram.com, Миша Кацурин

"Такой день сегодня. Сначала одна больница", - написал Кацурин.

Никаких подробностей о причинах госпитализации ресторатор раскрывать не стал. Сама Надя Дорофеева также пока хранит молчание, поэтому остается загадкой, идет ли речь о плановом обследовании, сдаче анализов или внезапных проблемах со здоровьем.

Надя Дорофеева - лечение / фото: t.me/thisisdorofeeva

Напомним, что исполнительница ранее уже сталкивалась с серьезными трудностями, которые влияли на ее карьеру. В частности, из-за кровоизлияния в голосовую связку певица была вынуждена больше недели соблюдать строгий режим молчания. Тогда Дорофеева откровенно признавалась, что ее диагноз оказался сложным и в будущем ей может потребоваться операция для полноценного восстановления голоса.

инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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