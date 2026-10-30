Надя Дорофеева внезапно оказалась в больнице — что сообщил муж певицы

Вы узнаете:
- Миша Кацурин показал фото супруги из больницы
- Что произошло с Надей Дорофеевой
Известный украинский ресторатор Миша Кацурин изрядно встревожил поклонников новым кадром в Instagram. Муж певицы Нади Дорофеевой опубликовал снимок, на котором артистка лежит в больничной палате.
На фотографии Надя Дорофеева сидит на больничной койке в обычной клетчатой рубашке, без макияжа, и искренне улыбается. Перед ней на специальном столике стоит поднос с больничным обедом.
"Такой день сегодня. Сначала одна больница", - написал Кацурин.
Никаких подробностей о причинах госпитализации ресторатор раскрывать не стал. Сама Надя Дорофеева также пока хранит молчание, поэтому остается загадкой, идет ли речь о плановом обследовании, сдаче анализов или внезапных проблемах со здоровьем.
Напомним, что исполнительница ранее уже сталкивалась с серьезными трудностями, которые влияли на ее карьеру. В частности, из-за кровоизлияния в голосовую связку певица была вынуждена больше недели соблюдать строгий режим молчания. Тогда Дорофеева откровенно признавалась, что ее диагноз оказался сложным и в будущем ей может потребоваться операция для полноценного восстановления голоса.
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О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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