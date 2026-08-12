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"Нахожусь в отношениях": Сеитаблаев рассказал о новой любви

Кристина Трохимчук
12 августа 2026, 09:55
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53-летний режиссер поделился подробностями личной жизни.
Ахтем Сеитаблаев - новый роман
Ахтем Сеитаблаев - новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ахтем Сеитаблаев; скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что Ахтем Сеитаблаев рассказал о своих новых отношениях
  • Почему распался его союз с молодой невестой

Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев раскрыл подробности своей личной жизни. В новом интервью Еве Коршик артист откровенно заговорил о своих прошлых браках, расставании с молодой невестой и признался, что сейчас его сердце снова занято.

У Сеитаблаева трое детей от двух предыдущих союзов: дочь Назли и сын Селим от первой супруги, а также дочь Сафие от второго брака с актрисой Иванной Дядюрой. Несмотря на то что после развода актер не поддерживает связь с бывшими женами, он продолжает активно участвовать в жизни детей.

видео дня
Ахтем Сеитаблаев - личная жизнь
Ахтем Сеитаблаев - личная жизнь / скрин из видео

"Я благодарен всем людям, в том числе женам. Я многому научился, я бывал неправ, в том числе. Считаю – это нормально. Я приверженец того, что если люди перестают быть вместе, это не должно становиться трагедией ни для одной из сторон и тем более для детей", - поделился мнением режиссер.

После расставания с Иванной Дядюрой у артиста был громкий роман с Марьяной Боцвинюк, которая младше его на 20 лет. В 2023 году Сеитаблаев сделал девушке предложение, однако уже в июле 2024 года пара официально подтвердила разрыв. Режиссер не уверен, сыграла ли решающую роль разница в возрасте, но признает, что этот фактор мог повлиять на их союз.

"Я думаю, что я был не готов к этим отношениям. Я уже довольно уставший взрослый человек. Мне нужны четкость, ясность, спокойствие", - откровенно признался режиссер.

Ахтем Сеитаблаев - интервью Еве Коршик
Ахтем Сеитаблаев - интервью Еве Коршик / скрин из видео

Сейчас же в жизни Ахтема Сеитаблаева снова наступил романтический период. Режиссер не скрывает, что снова счастлив в отношениях, и с нежностью описывает чувства к новой избраннице.

"Я сейчас нахожусь в отношениях, в которых мне тепло, понятно, страстно и ценностно… Это такая незримая, будто бы неакцентированная, будто бы непроговоренная хореография взаимоотношений, которая позволяет тебе ясно понять и почувствовать, что тобой интересуются, о тебе заботятся. Тебе уютно, тепло, надежно", - заинтриговал артист.

Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев / инфографика: Главред

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О персоне: Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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