Внук Ротару показал свои тренировки и атлетическое тело

Анатолий Евлодокименко показал свои интенсивные тренировки со скакалкой.

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Анатолий Евдокименко - внук Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

Как сейчас выглядит Анатолий Евдокименко

Каким спортом он занимается

Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, показал свое спортивное тело и кусочек своей тренировки.

Соответствующим видео молодой мужчина поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

Внук Софии Ротару показал спортивное тело / Скриншот Instagram/shmn

На видео видно, как Евдокименко тренируется с голым торсом. Он легко прыгает на скакалке, демонстрируя свою выносливость и легкость.

Внук Софии Ротару показал спортивное тело / Скриншот Instagram/shmn

Кроме того, по фото можно увидеть, что мужчина много тренируется, так как его фигура выглядит очень спортивной и накачанной.

Внук Софии Ротару сейчас

Анатолий Евдокименко - внук Софии Ротару, сын её единственного наследника Руслана Евдокименко и его супруги Светланы. Он развивает музыкальную карьеру и выступает под сценическим именем SHMN. Ранее артист проживал в Украине, однако после начала полномасштабной войны покинул страну и сейчас находится за рубежом.

Его отъезд в 2022 году сопровождался громким резонансом. В начале марта Анатолий вместе с отцом и группой мужчин призывного возраста был задержан в Винницкой области, недалеко от Могилёва-Подольского. По данным пограничников, они пытались незаконно пересечь государственную границу.

Этот инцидент вызвал широкий общественный отклик и активно обсуждался в СМИ, став одной из самых резонансных историй вокруг семьи известной певицы.

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Ранее Главред сообщал, что голливудская актриса Джессика Альба, которая недавно завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном, поделилась серией летних снимков, продемонстрировав отличную форму в откровенном бикини.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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