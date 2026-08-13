Предсказания ошибались 7 раз: где пройдет Евровидение 2027

Победительница Евровидения Нетта Барзилай наконец угадала город, в котором пройдет конкурс.

https://stars.glavred.info/predskazaniya-oshibalis-7-raz-gde-proydet-evrovidenie-2027-10788083.html Ссылка скопирована

В каком городе состоится Евровидение 2027 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Где пройдет конкурс Евровидение 2027

Кто примет участие в Евровидении 2027

Песенный конкурс Евровидение 2027 впервые в истории примет Болгария. Болгарское национальное телевидение (BNT) и Европейский вещательный союз (EBU) официально объявили город-хозяин и точные даты проведения грандиозного музыкального события. Главред расскажет, что известно о Евровидении 2027.

Где пройдет Евровидение 2027

Главной музыкальной ареной Европы в 2027 году станет живописный курортный город Бургас, расположенный на побережье Черного моря. Все три шоу пройдут на современной площадке Arena Burgas, сообщает официальный сайт Евровидения.

видео дня

Организаторы уже утвердили официальный календарь конкурса:

Первый полуфинал: 11 мая 2027 года

Второй полуфинал: 13 мая 2027 года

Гранд-финал: 15 мая 2027 года

Директор "Евровидения" Мартин Грин тепло прокомментировал выбор места проведения.

"Мы в восторге от того, что Бургас станет городом-хозяином Евровидения 2027. Бургас приносит в конкурс кое-что действительно особенное. Это яркий, гостеприимный город на берегу Черного моря с сильной музыкальной и культурной идентичностью, а также с амбициями, инфраструктурой и страстью, необходимыми для приема семьи Евровидения", - высказался Грин.

Евровидение 2027 - Бургас / фото: eurovision.com

Кто соревновался за право принять Евровидение 2027

Право впервые принять "Евровидение" Болгария завоевала благодаря яркой победе певицы Dara на конкурсе 2026 года. После этого вещатель BNT объявил национальный отбор среди городов-претендентов. На старте заявки подали четыре города: Бургас, София, Пловдив и Варна. На первом же этапе Пловдив и Варна выбыли из гонки, оставив двух главных соперников.

Долгое время абсолютным фаворитом считалась столица - София. В конце июля аналитики и букмекеры давали 92% шансов на то, что конкурс пройдет именно там. Однако 31 июля BNT воздержалось от подтверждения столицы, заявив о продолжении отбора. После этого Бургас совершил стремительный рывок: уже к 8 августа его шансы поднялись до 60%, а 9 августа он обошел Софию в букмекерских прогнозах более чем вдвое и в итоге одержал финальную победу.

Когда состоится Евровидение 2027 / скрин из видео

Предсказание Нетты

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай продолжила свою ежегодную традицию - делать "магические" предсказания о месте проведения следующего шоу. Ранее певица ошибалась 7 раз подряд, пытаясь угадать будущую столицу конкурса.

Однако в этот раз ее интуиция не подвела: Нетта с уверенностью поставила на Бургас, и это предсказание сбылось впервые с 2018 года.

Нетта предсказала город-хозяин Евровидения 2027 / скрин из видео

Кто примет участие в Евровидении 2027

На данный момент 18 стран уже официально выразили предварительную заинтересованность в участии в конкурсе: Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Норвегия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Финляндия, Швейцария.

Главной сенсацией 2027 года станет первое в истории участие Канады. Также Северная Македония возвращается на конкурс после перерыва в 2026 году.

Еще 19 стран-участниц прошлых лет, включая Украину, Швецию, Францию, Хорватию и Польшу, пока находятся в процессе принятия решения и объявят о своем участии позже.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Европейский вещательный союз обновил регламент "Евровидения-2027" для стран-участниц военных конфликтов. Новые правила запрещают проведение конкурса в стране-победительнице, если на ее территории существуют угрозы безопасности.

Также Дан Балан попал под волну критики из-за выступлений в Украине. Ведущие Сергей Халус и Наталья Тур сообщили, что заказчики корпоративов массово выражают недовольство качеством номеров и уровнем подготовки молдавского певца, который выходит на сцену в нетрезвом состоянии.

Читайте также:

Евровидение-2027 Песенный конкурс "Евровидение-2027" официально пройдет в Болгарии, в прибрежном городе Бургас. Право принимать 71-й конкурс страна получила благодаря победе певицы DARA с песней "Bangaranga" на "Евровидении-2026" в Вене. Организаторы в лице Европейского вещательного союза (EBU) и Болгарского национального телевидения (BNT) выбрали Бургас среди других претендентов (София, Варна, Пловдив) из-за его современной инфраструктуры и технического потенциала. Все главные этапы конкурса пройдут в прямом эфире на многофункциональной "Arena Burgas", открытой в 2023 году. Первый полуфинал состоится 11 мая 2027 года, второй полуфинал - 13 мая 2027 года, гранд-финал - 15 мая 2027 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред