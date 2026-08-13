'Евровидение' обновило правила для стран в состоянии войны: касается ли это Украины

Государство-победитель не сможет принять конкурс, если проведение мероприятия на его территории будет угрожать безопасности.

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"Евровидение" обновило правила для стран в состоянии войны / коллаж: Главред, фото: eurovision.com

Кратко:

ЕВС сможет привлечь независимых экспертов для оценки ситуации

С 2027 года участникам конкурса должно исполниться 18 лет к моменту первой репетиции

Европейский вещательный союз (ЕВС) внес изменения в правила проведения "Евровидения-2027", которые касаются стран, находящихся в состоянии войны или столкнувшихся с серьезными геополитическими рисками. Обновленные правила опубликованы на официальном сайте "Евровидения".

Согласно новым положениям, государство-победитель не сможет принять конкурс, если проведение мероприятия на его территории будет угрожать безопасности и стабильности страны или региона.

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При возникновении сомнений Европейский вещательный союз сможет привлечь независимых экспертов для оценки ситуации в регионе. Если специалисты придут к выводу, что проведение конкурса небезопасно, страна-победитель будет признана неспособной организовать мероприятие.

В таком случае ЕВС назначит другого вещателя, который возьмет на себя организацию и проведение конкурса, а также все связанные с этим права, обязанности и ответственность. При этом альтернативный организатор не будет обязан проводить "Евровидение" от имени страны-победителя.

Изменения коснулись и других требований. С 2027 года участникам конкурса должно исполниться 18 лет к моменту первой репетиции. Ранее принять участие в "Евровидении" могли исполнители, которым уже исполнилось 16 лет.

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