Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

Вячеслав Довженко женится во второй раз.

Вячеслав Довженко - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко вышел в люди с невестой

Как выглядит будущая вторая супруга актера

Украинский актер Вячеслав Довженко сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной и раскрыл, когда состоится его вторая свадьба. Пара поделилась счастьем с проектом "Наодинці з Гламуром".

48-летний актер признался, что хочет сыграть свадьбу уже в ближайшее время. Влюбленные ждут наступления теплой весны. Невеста звезды — дизайнер одежды Светлана — не стала раскрывать, как именно Довженко сделал ей предложение. Пара лишь отметила, что актер попросил руки возлюбленной в забавной манере.

Как выглядит невеста Вячеслава Довженко / скриншот ТСН

"Свадьба в этом году. Когда немного потеплеет, хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время - мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения", — рассказали будущие супруги.

Вячеслав и Светлана также вспомнили, как начинались их отношения. Пара знакома уже семь лет, однако роман между ними завязался после того, как девушка стала костюмером в театре, где работает Довженко. Первый шаг сделал актер — он подарил ей букет после спектакля.

"Я подарил цветы после спектакля, и Светлана это запомнила. Закончился спектакль, у меня были цветы, и лучший букет я подарил Светлане. Я считаю, что это была инициатива", — поделился артист.

Вячеслав Довженко - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко — личная жизнь

Популярный актер Вячеслав Довженко решился на второй брак после многолетнего союза с актрисой Ксенией Башей, который продлился 17 лет и завершился в 2018 году. У бывших супругов подрастают двое общих детей — Иван и Василий, которые остаются важной частью жизни артиста.

О персоне: Вячеслав Довженко Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

