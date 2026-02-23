"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

Елена Мозговая высказалась о том, как относится к ошибкам.

Елена Мозговая сделала признание / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Елена Мозговая

Украинская известная продюсер Елена Мозговая поразмышляла, стоит ли просить прощения за ошибки.

На своей странице в соцсетях Елена сделала публикацию, в которой отметила, что каждый должен сам осознать свои поступки.

"Вообще неинтересно заниматься прощением или непрощением кого-то – пусть каждый сам осознает, если есть такой грех, и простит себя", – написала продюсер.

Елена Мозговая о предательстве / фото: скрин facebook.com, Елена Мозговая

Она подчеркнула, что сложнее всего простить себя за ошибки.

"Все остальное – набор слов. Еще должна добавить следующее: никогда не возвращайте в свою жизнь друзей, знакомых или даже родственников, если они пытались разрушить вашу репутацию, финансы или отношения", - добавила Мозговая.

Елена Мозговая с дочерью / фото: facebook.com, Елена Мозговая

Также Елена считает, что "змея может сбросить кожу, но все равно останется змеей".

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

