"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

Вы узнаете:
- Елена Мозговая поделилась мыслями о прощении
- Кого она советует не пускать в свою жизнь
Украинская известная продюсер Елена Мозговая поразмышляла, стоит ли просить прощения за ошибки.
На своей странице в соцсетях Елена сделала публикацию, в которой отметила, что каждый должен сам осознать свои поступки.
"Вообще неинтересно заниматься прощением или непрощением кого-то – пусть каждый сам осознает, если есть такой грех, и простит себя", – написала продюсер.
Она подчеркнула, что сложнее всего простить себя за ошибки.
"Все остальное – набор слов. Еще должна добавить следующее: никогда не возвращайте в свою жизнь друзей, знакомых или даже родственников, если они пытались разрушить вашу репутацию, финансы или отношения", - добавила Мозговая.
Также Елена считает, что "змея может сбросить кожу, но все равно останется змеей".
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
