"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

Элина Чигис
23 февраля 2026, 09:25
Елена Мозговая высказалась о том, как относится к ошибкам.
Елена Мозговая
Елена Мозговая сделала признание / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Елена Мозговая поделилась мыслями о прощении
  • Кого она советует не пускать в свою жизнь

Украинская известная продюсер Елена Мозговая поразмышляла, стоит ли просить прощения за ошибки.

На своей странице в соцсетях Елена сделала публикацию, в которой отметила, что каждый должен сам осознать свои поступки.

"Вообще неинтересно заниматься прощением или непрощением кого-то – пусть каждый сам осознает, если есть такой грех, и простит себя", – написала продюсер.

Елена Мозговая о предательстве
Елена Мозговая о предательстве / фото: скрин facebook.com, Елена Мозговая

Она подчеркнула, что сложнее всего простить себя за ошибки.

"Все остальное – набор слов. Еще должна добавить следующее: никогда не возвращайте в свою жизнь друзей, знакомых или даже родственников, если они пытались разрушить вашу репутацию, финансы или отношения", - добавила Мозговая.

Елена Мозговая с дочерью
Елена Мозговая с дочерью / фото: facebook.com, Елена Мозговая

Также Елена считает, что "змея может сбросить кожу, но все равно останется змеей".

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известный композитор Александр Злотник высказал мнение о певицах, которые предали Украину и продолжают зарабатывать рубли в стране-оккупанте РФ. В интервью Злотник отметил, что Таисия Повалий, Ани Лорак, Лолита Милявская и Наташа Королева думают только о деньгах.

А также композитор Александр Злотник рассказал, как относится к украинской певице Ирины Билык. Композитор подчеркнул, что Билык– одна из многих знаменитых артисток, окончивших Киевскую академию музыки имени Рейнгольда Глиера.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

шоу-бизнес Елена Мозговая новости шоу бизнеса
