Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья Егорова

Наталья Егорова сейчас - чем занимается экс-жена Виталия Кличко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nataliayegorova26

Наталья Егорова заговорила о новой специализации

Она раскрыла, какое занятие сегодня "дает ей крылья"

Наталья Егорова продолжает искать новые грани себя и с успехом их находит. Так к своему 50-летнему юбилею она, к примеру, возобновила свою модельную карьеру. А теперь Наталья "прокачала" музыкальный талант.

Егорова долгое время увлекалась йогой и различными духовными практиками. Также она совершенствовалась, как певица. В какой-то момент музыка в душе женщины обрела новую миссию: в своем блоге в Instagram она рассказала, что стала саунд-терапевтом.

Наталья Егорова опубликовала видео, на котором проводит сеанс "исцеления звуком". "Как тихое воспоминание. Как нечто, что моя душа знает уже много лет. Мой путь трансформации как звукового целителя начался давно — через голос, через тишину, через глубокую внутреннюю работу. Но это погружение... дало мне крылья. Звук, звучащий в этом видео, несет мой голос. Я глубоко благодарна каждому, кто разделил это пространство — за открытость, присутствие, резонанс, который мы создали вместе", - написала она.

О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

