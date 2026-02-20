Укр
"Хочу уйти в неизвестность": Мelovin сделал тревожное заявление после расставания

Кристина Трохимчук
20 февраля 2026, 14:04
19
Мelovin объяснил решение закончить музыкальную карьеру.
Melovin - последний концерт
Melovin - последний концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Вы узнаете:

  • Мelovin завершает карьеру
  • Почему он решил уйти со сцены

Известный украинский певец Melovin рассказал, почему хочет завершить карьеру. В интервью Радио Люкс исполнитель заверил, что не обманывает аудиторию и действительно намерен уйти со сцены.

После громкого расставания с парамедиком Петром Злотей Melovin признался, что в конце этого года уйдет на покой как артист, однако намекнул, что будет ждать момента, когда поклонники начнут ожидать его возвращения. Певец отрицает, что использует тему завершения карьеры как инфоповод.

видео дня
Melovin с возлюбленным
Melovin с бывшим возлюбленным / фото: instagram.com, Melovin

"Это не хайп и не прощание, как у Михаила Поплавского. Я действительно завершаю карьеру в конце этого года. Я хочу уйти в неизвестность. Возможно, вы по мне соскучитесь когда-то", — сказал артист.

Исполнитель отметил, что ему не нравится называть свой уход "пенсией", однако решение он принял и не собирается от него отступать. Melovin заявил, что готовит прощальный спектакль для фанатов, который станет финальным аккордом его деятельности. Событие состоится в декабре 2026 года.

"Это будет финальный спектакль, который я сейчас уже ставлю с большой командой. Театральный спектакль".

Melovin
Melovin - почему заканчивает карьеру / скрин из YouTube

Melovin — отмена тура

Недавно Melovin отменил свой последний тур по Украине из соображений безопасности. 17 февраля концерт артиста в Ровно был сорван радикально настроенной группой, которая выкрикивала лозунги против однополых браков в Украине. Такая же ситуация повторилась в Луцке. После этих инцидентов Melovin решил отменить все концерты тура.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Melovin новости шоу бизнеса
Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

