Дзидзьо показал главную женщину в своей жизни: "Будь счастлива"

Дзидзьо семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

Известный украинский артист Дзидзьо решил порадовать свою маму и публично поздравил Галину Яновну с днем рождения. На кадрах, которые певец разместил в Instagram, можно увидеть, как выглядит мама исполнителя.

Дзидзьо трогательно обратился к Галине Яновне в ее праздник с нежными словами. Он пожелал ей крепкого здоровья и признался, что мечтает встретиться как можно скорее.

Мама Дзидзьо празднует день рождения / скрин из видео

"Мама, с Днем рождения, моя родненькая. Желаю Вам здоровья, радости и долгих лет жизни. Будь счастлива каждый день. Я мечтаю о нашей встрече. Благодарю Вас за жизнь, за любовь, за поддержку – за все, что Вы для меня сделали и делаете. Многая лета!" — написал звездный сын.

Сейчас Дзидзьо не имеет возможности видеться с мамой, потому что она долгое время проживает за границей. Исполнитель также опубликовал небольшое видео под песню "Я їду до мами". На нем именинница гуляет по пляжу, держа в руках большую ракушку. Мама Дзидзьо вызвала восхищение поклонников певца, которые присоединились к поздравлениям в комментариях.

Дзидзьо - личная жизнь / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Поздравляю эту прекрасную женщину с Днем Рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни"

"Мои поздравления маме! Имеет хорошего сына"

"Боже, как вы похожи! Мамочка С ДН!"

Ранее Главред сообщал, что украинский журналист, радиоведущий и блогер Богдан Амосов мобилизовался в ряды ВСУ. Он на время исчез из информационного пространства и взволновал поклонников своим исчезновением.

Также Melovin объявил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей в День всех влюбленных. Певец отреагировал на слухи о причинах расставания с женихом и прокомментировал предположения поклонников о его неверности.

Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

