Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

Анна Подгорная
19 февраля 2026, 22:59
"Легко сломать семью", - признается Тоня Матвиенко.
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко муж - певица призналась, что сохранило ее брак с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Кратко:

  • Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян были на грани развода
  • Артистка рассказала, что помогло им спасти брак

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в следующем году отпразднуют первую круглую годовщину - 10 лет со дня свадьбы. До официальной церемонии пара несколько лет жила вместе.

Матвиенко не скрывает: а ее отношениях с Мирзояном были непростые времена. В интервью для Кременчуцької Газети Тоня рассказала, как ей и мужу удалось спасти брак от развода. Она отметила, что сохранять и поддерживать нежные чувства друг к другу на протяжении многих лет бывает очень непросто.

"Даже очень крепкие пары проходят через усталость, непонимание, сложные периоды. У нас с Арсеном это, вероятно, был момент глубокого переосмысления, когда становишься перед выбором: разрушить все или попытаться сохранить. Легко сломать семью, но потом ее уже невозможно собрать такой, как была. Поэтому, когда в голове есть осознание, что семья – это действительно самое ценное, ты начинаешь иначе смотреть на многие вещи. Тогда так сложились обстоятельства, что мы были на расстоянии. Арсен был за границей, у меня тоже работа. Это время дало возможность подумать, побыть отдельно, услышать себя. А потом начать все как будто снова. Главное, если мы решили идти дальше, не вспоминать о том, что было", - говорит певица.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью / фото: facebook.com/arsen.baburka

О персоне: Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

