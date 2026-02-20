"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

Богдан Амосов показал себя в военной форме.

https://stars.glavred.info/dokladyvayu-izvestnyy-bloger-mobilizovalsya-v-vsu-10742312.html Ссылка скопирована

Богдан Амосов мобилизовался - известный блогер нарушил молчание / коллаж: Главред, фото: facebook.com/amossov

Вкратце:

Поклонники были взволнованы "исчезновением" Богдана Амосова

Блогер рассказал о своей мобилизации

Украинский журналист, радиоведущий и блогер Богдан Амосов на время исчез из информационного пространства. Волнение поклонников нарастало, поэтому он решил рассказать о том, что происходит с ним сейчас.

Оказалось, что Амосов мобилизовался в ряды ВСУ. При этом он пообещал читателям, что будет продолжать поддерживать коммуникацию по мере возможности.

видео дня

"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина," - написал Богдан Амосов в своем Telegram-канале. Также он опубликовал свое фото в военной форме. Блогер не стал уточнять, где будет служить.

Богдан Амосов мобилизовался - известный блогер нарушил молчание / фото: t.me/amosovfm

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о непростом детстве Алины Гросу. Украинская певица призналась, что получала физическое наказание от родителей, и раскрыла причины.

Также стало известно, что победитель "Холостячки", предприниматель, волонтер и бывший бойфренд Златы Огневич Андрей Задворный, мобилизовался. Мужчина рассказал, где служит.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред