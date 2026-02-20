"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

Вкратце:
- Поклонники были взволнованы "исчезновением" Богдана Амосова
- Блогер рассказал о своей мобилизации
Украинский журналист, радиоведущий и блогер Богдан Амосов на время исчез из информационного пространства. Волнение поклонников нарастало, поэтому он решил рассказать о том, что происходит с ним сейчас.
Оказалось, что Амосов мобилизовался в ряды ВСУ. При этом он пообещал читателям, что будет продолжать поддерживать коммуникацию по мере возможности.
"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина," - написал Богдан Амосов в своем Telegram-канале. Также он опубликовал свое фото в военной форме. Блогер не стал уточнять, где будет служить.
