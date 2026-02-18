"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

Вы узнаете:
Украинская известная певица Алина Гросу, которая вскоре станет мамой в первый раз, поделилась воспоминаниями о своем детстве.
Как призналась артистка на своей странице в соцсетях, ее били родители.
"Отец ультразвуком кричал, мама лупила. Но я их все равно люблю. Не скажу, что сейчас обижаюсь, но здесь мало приятного", – написала Гросу.
Артистка подчеркнула, что была хорошим ребенком.
"С первого раза все делала, никаких истерик, неуважения не было с моей стороны", – добавила Алина.
Также она подчеркнула, что ее младшего брата родители воспитывают совсем иначе "без крика и побоев".
Гросу добавила, что негативная реакция родителей была из-за того, что она хотела играть, а нужно было репетировать выступления.
"Или собиралась медленнее, чем нужно. За то, что проворонила вступление песни на концерте", – подытожила певица.
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
