Лолита Милявская переживает непростые времена.

Лолита Милявская осталась без концерта / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, осталась без заработка.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, на концерт путинистки в Волгограде не раскупили билеты и это уже второй провал концерта артистки в этом городе за последние два года.

Оказалось, не продалось и 50% билетов, а их стоимость была от 40 до 150 долларов, также организаторы пообещали вернуть деньги тем, кто купил билет.

Лолита Милявская / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лолита Милявская

Пока не было официальных заявлений, почему отметили концерты, но пропагандисты пишут, что все из-за давнего скандала Лолиты после голой вечеринки Насти Ивлеевой.

Лолита Милявская / фото: facebook.com, Лолита Милявская

Напомним, в 2023 году Настя Ивлеева устроила скандальную голую вечеринку, на которой знаменитости были в откровенных нарядах., после чего их осудили не только россияне, но и власти.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

