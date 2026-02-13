"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Анастасия Половинкина заинтриговала поклонников.

Анастасия Половинкина показала своего избранника / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Вы узнаете:

Половинкина показала фото с Островским

Девушка призналась, что состоит с ним в отношениях

Финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина приоткрыла тайну своей личной жизни после участия в проекте. Девушка показала снимок, сделанный вместе с певцом Виталием Островским.

На своей странице в соцсетях Анастасия также сделала признание об отношениях с артистом.

"Теперь официально", - написала Половинкина.

На снимке Виталий держит Анастасию на руках, а также пара искренне улыбается.

Половинкина с Островским / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

На публикацию сразу же отреагировали поклонники и написали множество комплиментов знаменитостям.

"Ну наконец-то";

"Достойная женщина достается только достойному мужчине";

"Самая красивая пара", - написали фанаты.

Отметим, ранее уже ходили слухи о романе Половинкиной и Островского, также их застали за поцелуем во время отдыха в Буковеле, но раньше пара не подтверждала свои отношения. Также недавно в одном из интервью Анастасия говорила о том, что не готова к новым отношениям.

Анастасия Половинкина / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

"Я уже говорила, что мы с ним общались до проекта. Сейчас также общаемся. Сейчас я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И это меня научил делать проект "Холостяк", потому что я там уже накомментировала на всю страну", - говорила девушка.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

