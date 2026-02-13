"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Вы узнаете:
- Половинкина показала фото с Островским
- Девушка призналась, что состоит с ним в отношениях
Финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина приоткрыла тайну своей личной жизни после участия в проекте. Девушка показала снимок, сделанный вместе с певцом Виталием Островским.
На своей странице в соцсетях Анастасия также сделала признание об отношениях с артистом.
"Теперь официально", - написала Половинкина.
На снимке Виталий держит Анастасию на руках, а также пара искренне улыбается.
На публикацию сразу же отреагировали поклонники и написали множество комплиментов знаменитостям.
"Ну наконец-то";
"Достойная женщина достается только достойному мужчине";
"Самая красивая пара", - написали фанаты.
Отметим, ранее уже ходили слухи о романе Половинкиной и Островского, также их застали за поцелуем во время отдыха в Буковеле, но раньше пара не подтверждала свои отношения. Также недавно в одном из интервью Анастасия говорила о том, что не готова к новым отношениям.
"Я уже говорила, что мы с ним общались до проекта. Сейчас также общаемся. Сейчас я пока не комментирую все, что происходит в моей личной жизни. И это меня научил делать проект "Холостяк", потому что я там уже накомментировала на всю страну", - говорила девушка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известный певец Юлик приятно удивил поклонников — артист не только представил новую песню, но и продемонстрировал кардинально новый образ. Он предстал в сдержанном стиле: черная кожаная куртка, базовая белая футболка, широкие темные брюки и массивные ботинки с грубой подошвой.
А также актер Андрей Фединчик заговорил о личной жизни после развода с актрисой Наталкой Денисенко. Фединчик поделился, что у него много поклонниц, но он отказывает на предложения познакомиться.
Вас может заинтересовать:
- "Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом
- Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина
- "Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред