Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

Кратко:
- Юлик внезапно поменял имидж
- Что он рассказал о своей новой песни
Украинский известный певец Юлик приятно удивил поклонников — артист не только представил новую песню, но и продемонстрировал кардинально новый образ.
Как стало известно из соцсетей артиста, он предстал в сдержанном стиле: черная кожаная куртка, базовая белая футболка, широкие темные брюки и массивные ботинки с грубой подошвой.
Образ дополнили очки в темной оправе и аккуратная борода. Оказалось, новый имидж Юлика бы создан для презентации новой песни "Навсегда".
"Это песня о людях, не рядом физически, но постоянно рядом мысленно. О звонках среди ночи, о сообщениях "я жив", об ожиданиях. Война очень изменила наше понимание любви – она стала глубже и тише. Слово "навсегда" сегодня звучит по-другому. Оно не об идеальности, а о выборе – оставаться, ждать, верить. Даже когда страшно", – поделился артист.
О персоне: Julik
JULIK (Юлик) (настоящее имя - Гук Назарий Владимирович, род. 23 января 1990, Львов, Львовская область, Украинская ССР, СССР) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов.
Бывший участник коллектива "DZIDZIO".
В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта Поют все на телеканале Украина, сообщает Википедия.
