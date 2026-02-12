Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

Юлик покорил своей трансформацией.

https://stars.glavred.info/ukrainskiy-izvestnyy-pevec-poshel-na-kraynie-mery-prichina-10740359.html Ссылка скопирована

Юлик удивил переменами в образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлик

Кратко:

Юлик внезапно поменял имидж

Что он рассказал о своей новой песни

Украинский известный певец Юлик приятно удивил поклонников — артист не только представил новую песню, но и продемонстрировал кардинально новый образ.

видео дня

Как стало известно из соцсетей артиста, он предстал в сдержанном стиле: черная кожаная куртка, базовая белая футболка, широкие темные брюки и массивные ботинки с грубой подошвой.

Юлик в новом образе / фото: instagram.com, Юлик

Образ дополнили очки в темной оправе и аккуратная борода. Оказалось, новый имидж Юлика бы создан для презентации новой песни "Навсегда".

Новая песня Юлика / фото: скрин instagram.com, Юлик

"Это песня о людях, не рядом физически, но постоянно рядом мысленно. О звонках среди ночи, о сообщениях "я жив", об ожиданиях. Война очень изменила наше понимание любви – она стала глубже и тише. Слово "навсегда" сегодня звучит по-другому. Оно не об идеальности, а о выборе – оставаться, ждать, верить. Даже когда страшно", – поделился артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военнослужащий Юрий Журавель перенес инфаркт. Юрий показал фото из больницы, на котором позировал вместе с женой. По словам музыканта, он перенес тяжелый обширный инфаркт.

А также Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу ранее состоял в браке с певицей Ани Лорак, которая предала Украину и выбрала сторону страны-террориста РФ. Друг Мурата Вячеслав Соломка рассказал, что бизнесмен не любит, когда его называют "бывшим Лорак".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Julik JULIK (Юлик) (настоящее имя - Гук Назарий Владимирович, род. 23 января 1990, Львов, Львовская область, Украинская ССР, СССР) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. Бывший участник коллектива "DZIDZIO". В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта Поют все на телеканале Украина, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред