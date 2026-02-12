Укр
Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

Алена Кюпели
12 февраля 2026, 15:31
Предательница Королева поздравила свою мать, одетую в гирлянду.
Наташа Королева с мамой
Наташа Королева с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, t.me/Ego_svita

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении РФ, показала свою маму Люду, которую решила поздравить с юбилеем. Матери предательницы Украины сегодня, 12 февраля, исполнилось 80 лет.

На своей странице в Instagram, запроданка выложила фото, где засняла как ее мать принимает поздравления. Между тем, сама Королева "насыпала" матери довольно странные комплименты. В частности, Королева выдала, что ее мать "бодра, весела и сексуальна".

Наташа Королева своеобразно поздравила мать
Наташа Королева своеобразно поздравила мать / Фото Instagram/koroleva__star
Мать Королевой надела на себя новогоднюю гирлянду и принимала с удовольствием поздравления от российских звезд, которые поддержали военное вторжение террористической России в Украину.

Людмила Порывай о нападении России

Мать Наташи Королевой больше тридцать лет живет в Майами, куда она переселилась из Киева. Она публично высказывалась против террористической политики Кремля, но после визита в Москву поменяла свое мнение.

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

