Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

Кратко:
- Что сказала матери Королева
- По какому поводу она высказалась
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении РФ, показала свою маму Люду, которую решила поздравить с юбилеем. Матери предательницы Украины сегодня, 12 февраля, исполнилось 80 лет.
На своей странице в Instagram, запроданка выложила фото, где засняла как ее мать принимает поздравления. Между тем, сама Королева "насыпала" матери довольно странные комплименты. В частности, Королева выдала, что ее мать "бодра, весела и сексуальна".
Мать Королевой надела на себя новогоднюю гирлянду и принимала с удовольствием поздравления от российских звезд, которые поддержали военное вторжение террористической России в Украину.
Людмила Порывай о нападении России
Мать Наташи Королевой больше тридцать лет живет в Майами, куда она переселилась из Киева. Она публично высказывалась против террористической политики Кремля, но после визита в Москву поменяла свое мнение.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
