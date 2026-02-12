Филипп Киркоров рассказал кого считает особенным человеком.

Филипп Киркоров поменял директора / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров обратился к своему директору

Что он о нем рассказал

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился, что его новым помощником стал Максим Ситник.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров поздравил Ситника с днем рождения и публично обратился к нему.

"Мой друг, мой лучший директор за все мои 40 лет в шоу-бизнесе. Честный, верный, порядочный, искренний, эмоциональный, щедрый, добрый. Можно долго продолжать", - отметил путинист.

Филипп Киркоров обратился к своему директору / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

Также артист удивил признание в любви к Максиму.

"Я тебя очень люблю, ценю и уважаю. Очень рад, что мы уже который год идем вместе по жизни и творчеству, и дай Бог еще долго будем идти", - добавил Филипп.

Филипп Киркоров со своим директором / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Позиция Филиппа Киркоров

Филипп Киркоров в восторге от нападения России на Украину, он даже ездил на незаконно оккупированный Донбасс с концертами развлекать российских оккупантов. Также артист принимает участие в пропагандистских концертах Кремля.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

