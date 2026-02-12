Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

Спирс приняла судьбоносное для своей музыкальной карьеры решение.

Бритни Спирс сейчас - певица отказывается от своей музыки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Похоже, ожидать возвращения Бритни Спирс на сцену поклонникам артистки не стоит. Издание TMZ сообщило, что поп-икона продала права на весь свой музыкальный каталог, включая хиты вроде "...Baby One More Time", "Gimme More", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Oops!... I Did It Again", "Toxic", "Womanizer" и др.

Права на роялти от использования музыки Спирс передала музыкальному издательству Primary Wave. Предполагаемая сумма сделки составляет двести миллионов долларов.

Музыкальный каталог Бритни, которая уже давно не выпускает новые хиты, до сих пор остается актуальным и имеет огромный потенциал в том, что касается пассивного дохода - ее песни активно используются в фильмах, рекламе, социальных сетях, транслируются по радио. За все это певица ранее получала роялти.

Впрочем, по данным источника TMZ, сама Брит осталась очень довольна сделкой, которая состоялась 30 декабря 2025 года. Она даже отпраздновала это событие с детьми. Пока открытым остается вопрос: сможет ли Бритни Спирс исполнять свои песни на большой сцене, если решит все же вернуться к концертной деятельности.

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

