Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем

Ада Роговцева сообщила о проблемах со здоровьем

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева написала длинный пост, в котором вспомнила своего умершего сына Костю, а также пожаловалась на проблемы со здоровьем.

По словам актрисы, она тяжело болела в эту холодную зиму, когда террористическая Россия планомерно пытается уничтожить энергетику Украины. Об этом актриса написала в Instagram.

"Длинная тяжелая темная зима. Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Вроде выскочила, сыграла три спектакля. И снова слегла с высокой температурой. Очень досадно, потому что в пяти городах переносили спектакли. Выздоравливаю понемногу", - написала Роговцева.

Ада Роговцева пожаловалась на здоровье / Скриншот Instagram/ada_rogovtseva

Кроме того, украинская актриса вспомнила своего сына. Как известно, молодого мужчины не стало 14 лет назад. Он умер от онкологического заболевания.

"Сегодня 11 февраля. В этот день для меня всегда начиналась весна – днем ​​рождения сына. Четырнадцать лет я не поздравляю моего Костика, а поминаю. Четырнадцать лет живу без него, - и все же и с ним ежесекундно. Любовь не проходит. Любовь не идет из сердца, а будто глубже и глубже прорастает в самое существо. Люблю тебя, сынок. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя", - делится своей болью она.

Легендарная Ада Роговцева поделилась старым фото / Фото Facebook/adarogovtseva

Ада Роговцева также попросила вспомнить ее сына. "Вспомните сегодня Костю, кто помнит. Его шутка. Или стих. Или пение. Вспомните вместе со мной", - добавила актриса.

Кто такая Ада Роговцева Ада Роговцева - украинская актриса театра и кино. Герой Украины (2007), народная артистка СССР (1978), лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии Украины имени А. П. Довженко (2017). Как пишет Википедия, артистка имеет уверенную проукраинскую позицию. В 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией, не признанной большей частью международного сообщества[, и начала войны на Донбассе, она назвала Россию государством-агрессором. Неоднократно посещала с выступлениями передовую ВСУ на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции объединённых сил.

