"Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026

Вы узнаете:
- Анна Ризатдинова обратилась к организаторам Олимпийских игр и МОК
- Как она отреагировала на скандал со скелетонистом Владиславом Гераскевичем
На Зимних Олимпийских играх в Милане 2026 разгорелся скандал из-за запрета украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших во время российско-украинской войны. На решение Международного олимпийского комитета отреагировали титулованные украинские атлеты, в том числе гимнастка Анна Ризатдинова в Instagram.
Спортсменка приняла близко к сердцу происходящее с Владиславом Гераскевичем. Анна родом из Крыма, который РФ аннексировала еще в 2014 году. Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года написала открытое обращение к организаторам соревнований и МОК, призывая пересмотреть решение.
"Уважаемое олимпийское сообщество, уважаемые организаторы ОИ 2026, уважаемый МОК. Как призер Олимпийских игр и часть нашего общества, я очень разочарована вашей позицией и неуважением к памяти моих погибших коллег, членов нашей семьи, ставших жертвами России. Если бы я в 2016 году хотела выступать с булавами, на которых Украина была с Крымом, моей украденной родиной, вы бы мне запретили? Или, может, мне отдать свою медаль русским?", — эмоционально спросила Ризатдинова.
Спортсменка подчеркнула, что у спортивных чиновников еще есть шанс изменить свое решение. Также она отметила, что подобная дискриминация все равно не сможет сломить дух украинских атлетов.
"У вас еще есть время опомниться, овладеть собой и исправить ситуацию. Украину, ее свободу и свободу нельзя остановить ни оружием, ни позорными ограничениями", — заявила олимпийская призерка.
Скандал на Олимпийских играх — ответ МОК Владиславу Гераскевичу
Напомним, что Олимпийский комитет после огласки скандала с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем предложил ему новую альтернативу — показать "шлем памяти" в микст-зоне после своего выступления, но не во время самого спуска. Также спортсмен сможет выступить с черной повязкой на руке.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская продюсерка Елена Мозговая похвасталась оригинальным подарком от своего возлюбленного, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода. Несмотря на обстоятельства пара ищет любые возможность для романтики.
Также победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA заявила, что сама не выбирала песню для конкурса. По словам певицы, второй вариант не понравился команде Нацотбора — его назвали депрессивным и непонятным аудитории.
Вас может заинтересовать:
- "Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской
- "Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурс
- "Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka
О персоне: Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред