"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

Наталья Сумская / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Наталья Сумская

Назар Заднепровский рассказал про отношения с Натальей Сумской

Какой характер у звезды

Известный украинский актер Назар Заднепровский в своем интервью приоткрыл завесу тайны о характере народной артистки Украины Натальи Сумской. Как признался актер в интервью Дмитрию Гордону, иногда со звездой бывает трудно общаться.

Заднепровский безоговорочно признал талант коллеги. Он считает, что профессионализм Сумской невозможно оспорить.

Наталья Сумская - актриса / фото: instagram.com, Наталья Сумская

"Тут не нужно стесняться, тут можно говорить: гениальная! Пусть другие актрисы не обижаются", — высказался Назар.

По словам актера, работать с актрисой достаточно просто, но только когда у нее хороший настрой. Если кто-то испортит звезде настроение, это может стать проблемой — в таком состоянии ее лучше не трогать.

Наталья Сумская - отношения с коллегами / фото: instagram.com, Наталья Сумская

"Когда в настроении. Знаете, иногда бывает – лучше не подходить. Все зависит от... Актеры – мы люди. Когда хорошее настроение, то хоть к ране прикладывай, понимаете. А бывает, что что-то случилось, утром где-то там разбилось – чувствую энергетически, что лучше не подходить. Просто играй, выполняй свою работу. Она – профессионал, в каком бы настроении она ни была, она блестяще все сыграет... Человек настроения", — признался Заднепровский.

Наталья Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

