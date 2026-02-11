Укр
"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

Кристина Трохимчук
11 февраля 2026, 10:39
134
Актриса не может похвастаться покладистым характером.
Наталья Сумская
Наталья Сумская / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Наталья Сумская

Вы узнаете:

  • Назар Заднепровский рассказал про отношения с Натальей Сумской
  • Какой характер у звезды

Известный украинский актер Назар Заднепровский в своем интервью приоткрыл завесу тайны о характере народной артистки Украины Натальи Сумской. Как признался актер в интервью Дмитрию Гордону, иногда со звездой бывает трудно общаться.

Заднепровский безоговорочно признал талант коллеги. Он считает, что профессионализм Сумской невозможно оспорить.

Наталья Сумская
Наталья Сумская - актриса / фото: instagram.com, Наталья Сумская

"Тут не нужно стесняться, тут можно говорить: гениальная! Пусть другие актрисы не обижаются", — высказался Назар.

По словам актера, работать с актрисой достаточно просто, но только когда у нее хороший настрой. Если кто-то испортит звезде настроение, это может стать проблемой — в таком состоянии ее лучше не трогать.

Наталья Сумская
Наталья Сумская - отношения с коллегами / фото: instagram.com, Наталья Сумская

"Когда в настроении. Знаете, иногда бывает – лучше не подходить. Все зависит от... Актеры – мы люди. Когда хорошее настроение, то хоть к ране прикладывай, понимаете. А бывает, что что-то случилось, утром где-то там разбилось – чувствую энергетически, что лучше не подходить. Просто играй, выполняй свою работу. Она – профессионал, в каком бы настроении она ни была, она блестяще все сыграет... Человек настроения", — признался Заднепровский.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что знаменитая певица Бритни Спирс вышла с заявлением об издевательствах со стороны персонала. Оказалось, что певицу отказывались пускать в собственный дом. Бритни эмоционально рассказала о ситуации, которая произошла с ней накануне.

Также экс-жена Иво Бобула Лилия Сандулеса вспомнила о своей первой встрече с его четвертой супругой. Как оказалось, первая встреча певицы с конкуренткой состоялась случайно на концерте. Лилия отметила, что Иво Бобул поступил с ней очень некрасиво.

О персоне: Наталья Сумская

Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.

Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

Наталья Сумская
22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

