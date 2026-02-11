Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

Такая Ребрик далека от привычного для поклонников образа.

https://stars.glavred.info/neuznavaemaya-liliya-rebrik-pokazalas-v-organze-i-cvetah-10739765.html Ссылка скопирована

Лилия Ребрик фото - артистка показала кадр работы в театре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вкратце:

Лилия Ребрик решила предаться воспоминаниям

Артистка поделилась архивным фото

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, куда, по ее признанию, поступила очень спонтанно: в юности Лилия планировала посвятить себя медицине, как хотели родители. Однако реклама Университета, случайно услышанная по радио, убедила Ребрик выбрать совершенно другую карьеру.

Так с театром, телевидением и кино артистка связывает свою жизнь уже более 25 лет. За это время Лилия приняла участие во многих проектах, и охотно делится воспоминаниями с поклонниками.

видео дня

К примеру, в качестве средства для поднятия настроения в холодные зимние дни Ребрик в своем блоге в Instagram опубликовала снимок из личных архивов. В кадре она позирует с коллегами в наряде, похожем на восточный, и с букетом цветов.

Лилия Ребрик фото - артистка показала кадр работы в театре / фото: instagram.com/liliia.rebrik

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Мозговая раскритиковала Руслану из-за Laud. Победительница Евровидения-2004 сделала в финале Нацотбора-2026 конкурсанту замечание, которое показалось Елене неуместным.

Также группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языке. Сестры Завальские последовали примеру многих украинских артистов, и дали своему хиту новую жизнь.

Читайте также:

О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред