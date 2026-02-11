Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

Вкратце:
- Лилия Ребрик решила предаться воспоминаниям
- Артистка поделилась архивным фото
Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, куда, по ее признанию, поступила очень спонтанно: в юности Лилия планировала посвятить себя медицине, как хотели родители. Однако реклама Университета, случайно услышанная по радио, убедила Ребрик выбрать совершенно другую карьеру.
Так с театром, телевидением и кино артистка связывает свою жизнь уже более 25 лет. За это время Лилия приняла участие во многих проектах, и охотно делится воспоминаниями с поклонниками.
К примеру, в качестве средства для поднятия настроения в холодные зимние дни Ребрик в своем блоге в Instagram опубликовала снимок из личных архивов. В кадре она позирует с коллегами в наряде, похожем на восточный, и с букетом цветов.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
