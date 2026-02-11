Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

Лариса Долина поменяла прописку.

Лариса Долина снимает жилье после потери квартиры / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лариса Долина

Лариса Долина прописалась в хрущевке

Где она сейчас живет

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, после выселения из квартиры в Хамовниках прописалась в Лефортово.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка прописалась в своей двухкомнатной квартире, но жить там она не планирует. Сейчас она снимает квартиру и копит деньги на новую недвижимость.

"Согласно данным, Лариса Долина оформила новую регистрацию 25 декабря 2025 года. Адрес — обычная двухкомнатная квартира площадью всего 50 квадратных метров в Лефортово. Самое интересное, что эта квартира — не новая покупка. Оказывается, Долина приобрела эту самую "двушку" в хрущевке еще 20 лет назад. Все эти годы недвижимость просто числилась за ней, но сама певица в ней никогда не жила и, судя по всему, жить не собирается. Сейчас эта прописка нужна ей просто как формальный юридический адрес после потери основного жилья", - написали росСМИ.

Где живет Лариса Долина / фото: скрин t.me/shot_shot/

Напомним, летом 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками ФСБ, уговорили ее продать свою элитную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала бизнес-леди Полина Лурье.

Лариса Долина / фото: facebook.com, Лариса Долина

В декабре 2025 года ВС РФ вынес окончательное решение в пользу покупательницы, обязав Долину освободить квартиру.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

