Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

Элина Чигис
9 февраля 2026, 12:50
121
Потап провел время с женой в Дубае.
Потап, Настя Каменских
Потап отдыхает с женой з границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

  • Потап показался с Настей Каменских
  • Чем они занимаются за границей

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показал общий снимок с женой Настей Каменских.

На своей странице в соцсетях Потап опубликовал кадр, на котором позировал с Настей в Дубае, хотя супруги преимущественно живут в Барселоне.

видео дня

Отметим, рэпер не дает концертов в Украине с начала полномасштабной войны, но выступает за границей, где он организовал новый коллектив Slavic Balagan. Артисты не брезгуют петь на русском языке, из-за чего часто попадают в громкие скандалы.

Потап с Настей Каменских
Потап с Настей Каменских / фото: скрин instagram.com, Потап

Настя Каменских, как и ее муж, в 2022 году пыталась построить карьеру за границей, но через некоторое время вернулась в Украину, где попала в языковый скандал. Украинцы обратились к бренду "Золотой век", с которым сотрудничала певица, и компания разорвала с ней контракт преждевременно. После этого Настя вернулась к мужу и делает публикации в соцсетях на испанском и русском языках.

Потап
Потап / фото: instagram.com, Потап

Кстати, в Каменских нету запланированных концертов, сейчас она активно путешествует.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, выдающийся дирижер Владимир Спивак умер, о смерти артиста стало известно из сообщения Ужгородского городского совета. Оказалось, Владимир умер 8 февраля, но пока не назвали причину смерти.

А также известная певица Jerry Heil рассказала, почему решилась участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026. В интервью Рамине Эсхакзай артистка отметила, что в Украине сложилось мнение, что на конкурс должны ехать только молодые таланты.

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Настя Каменских Потап
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

