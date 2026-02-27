Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

Кристина Трохимчук
27 февраля 2026, 15:18
Балерина трогательно обратилась к старшему ребенку.
Екатерина Кухар с сыном
Екатерина Кухар с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Вы узнаете:

  • Екатерина Кухар показала своего старшего сына
  • Чем занимается Тимур в США

Украинская прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала в Instagram своего повзрослевшего старшего сына. Возмужавший Тимур вызвал настоящий фурор в соцсетях благодаря своей привлекательной внешности.

Тимур — сын балерины от первого брака. Звезда не рассказывала публично, кто стал его отцом — известно лишь, что пара рассталась еще до рождения ребенка. Тимура и его младшую сестру Анастасию воспитывал второй супруг знаменитости Александр Стоянов. Сейчас 17-летний парень живет и учится в США.

видео дня
Тимур - сын Екатерины Кухар
Тимур - сын Екатерины Кухар / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

В честь дня рождения сына Екатерина опубликовала в соцсетях стильные фотографии с ним. Для съемки она и Тимур выбрали строгие черно-белые образы. Повзрослевший сын балерины отрастил длинные кудри и унаследовал утонченные черты лица матери. Кухар не поскупилась на комплименты и назвала Тимура своей опорой.

"Знаешь ли, что ты — мое спасение?! В дни, когда мир шатается, когда силы тают, когда кажется, что небо слишком низко именно ты даешь мне опору. Твоя вера. Твое присутствие. Твое тепло. Ты — мой глоток воздуха. Мой свет в мире. Моя тишина среди бури", — написала балерина.

Как выглядит сын Екатерины Кухар
Как выглядит сын Екатерины Кухар / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Подписчики остались в восторге от красоты звездных мамы и сына и отметили, что в жизни женщины появляется сын, когда ей особенно нужна поддержка мужского плеча.

"Какой харизматичный красавчик"

"Говорят, что сын рождается у женщины, нуждающейся в опоре и поддержке. Красивой судьбы мальчику"

"Как он стал на тебя похож! Красавец. Так быстро время пролетело, что я не пойму, как он такой взрослый?"

Екатерина Кухар - дети
Екатерина Кухар - дети / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

На снимки отреагировали и звезды украинского шоу-бизнеса. Комплиментами Екатерину и Тимура осыпали актрисы Наталка Денисенко и Ирина Сопонару, а также блогер Кристина Решетник.

Наталка Денисенко про сына Кухар
Наталка Денисенко про сына Кухар / скрин из Instagram
Кристина Решетник сделала комплимент Екатерине Кухар
Кристина Решетник сделала комплимент Екатерине Кухар / скрин из Instagram
Ирина Сопонару назвала сына Екатерины Кухар крашем
Ирина Сопонару назвала сына Екатерины Кухар крашем / фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Что делает сын Екатерины Кухар в США

Тимур совмещает учебу в украинской и американской школах, отдавая предпочтение серьезным дисциплинам — экономике, бизнесу и недвижимости. Свободное время подросток посвящает активному спорту, занимаясь футболом, баскетболом и большим теннисом

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Отар Кушанашвили поделился подробностями публичной ссоры Леонида Агутина и Анжелики Варум. По словам ведущего, в семье кипели нешуточные страсти из-за того, что певица помогала супругу преодолеть проблемы с алкоголем.

Также приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли принял окончательное решение порвать связи со своим звездным отцом и изменил фамилию. Об этом поклонники семьи узнали случайно - после выхода фильма с Анджелиной Джоли "Кутюр" они увидели в титрах новую фамилию Мэддокса.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Кухар

Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:26Война
Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:03Мир
"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

14:02Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Последние новости

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцем

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

14:03

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Реклама
14:02

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

13:58

Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

13:41

Включать нейтральную передачу на "автомате" опасно - чем рискуют водителиВидео

13:19

"Могла и врезать": разъяренная Варум сорвалась на зависимого Агутина

13:11

В Украине вступило в силу локальное прекращение огня: подробности от МАГАТЭ

12:42

Успеть за 3 минуты: врачи рассказали, что нужно делать первым делом после душа

12:39

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

12:36

"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

12:35

Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

12:11

Ровенскую область резко пригреет: синоптики назвали точную дату потепления

Реклама
12:06

Их все любят - в какие даты рождаются самые привлекательные люди

12:04

Почему нельзя подметать в праздник 28 февраля - строгие приметы

12:02

Украинские обереги: как вышивка и мотанка защищали дом и семью

11:59

Женщина доверилась незнакомцу: через пару минут она получила $1 млн

11:55

"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

11:50

Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

11:41

В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГПФото

11:31

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в СумахФото

11:25

Женщинам на Сечь вход запрещен: где и почему казаки прятали своих женВидео

11:09

Россияне атаковали Харьков: есть попадание в учебное заведение - первые детали

11:00

С марта пенсии вырастут, но не у всех: кому из украинцев не повезет

10:50

Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

10:39

"Война продлится как минимум до тех пор": Новак сказал, когда армия РФ остановится

10:37

"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

10:23

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

10:16

Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в мартеВидео

09:56

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенокФото

09:40

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

08:56

Касьянов дал прогноз окончания войны: "месяц, два, три - и все решится"мнение

08:54

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Реклама
08:33

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять