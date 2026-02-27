"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

Балерина трогательно обратилась к старшему ребенку.

Екатерина Кухар с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Екатерина Кухар показала своего старшего сына

Чем занимается Тимур в США

Украинская прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала в Instagram своего повзрослевшего старшего сына. Возмужавший Тимур вызвал настоящий фурор в соцсетях благодаря своей привлекательной внешности.

Тимур — сын балерины от первого брака. Звезда не рассказывала публично, кто стал его отцом — известно лишь, что пара рассталась еще до рождения ребенка. Тимура и его младшую сестру Анастасию воспитывал второй супруг знаменитости Александр Стоянов. Сейчас 17-летний парень живет и учится в США.

Тимур - сын Екатерины Кухар / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

В честь дня рождения сына Екатерина опубликовала в соцсетях стильные фотографии с ним. Для съемки она и Тимур выбрали строгие черно-белые образы. Повзрослевший сын балерины отрастил длинные кудри и унаследовал утонченные черты лица матери. Кухар не поскупилась на комплименты и назвала Тимура своей опорой.

"Знаешь ли, что ты — мое спасение?! В дни, когда мир шатается, когда силы тают, когда кажется, что небо слишком низко именно ты даешь мне опору. Твоя вера. Твое присутствие. Твое тепло. Ты — мой глоток воздуха. Мой свет в мире. Моя тишина среди бури", — написала балерина.

Как выглядит сын Екатерины Кухар / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Подписчики остались в восторге от красоты звездных мамы и сына и отметили, что в жизни женщины появляется сын, когда ей особенно нужна поддержка мужского плеча.

"Какой харизматичный красавчик"

"Говорят, что сын рождается у женщины, нуждающейся в опоре и поддержке. Красивой судьбы мальчику"

"Как он стал на тебя похож! Красавец. Так быстро время пролетело, что я не пойму, как он такой взрослый?"

Екатерина Кухар - дети / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

На снимки отреагировали и звезды украинского шоу-бизнеса. Комплиментами Екатерину и Тимура осыпали актрисы Наталка Денисенко и Ирина Сопонару, а также блогер Кристина Решетник.

Наталка Денисенко про сына Кухар / скрин из Instagram

Кристина Решетник сделала комплимент Екатерине Кухар / скрин из Instagram

Ирина Сопонару назвала сына Екатерины Кухар крашем / фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Что делает сын Екатерины Кухар в США

Тимур совмещает учебу в украинской и американской школах, отдавая предпочтение серьезным дисциплинам — экономике, бизнесу и недвижимости. Свободное время подросток посвящает активному спорту, занимаясь футболом, баскетболом и большим теннисом

Екатерина Кухар / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Кухар Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

