"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

Украинская прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала в Instagram своего повзрослевшего старшего сына. Возмужавший Тимур вызвал настоящий фурор в соцсетях благодаря своей привлекательной внешности.
Тимур — сын балерины от первого брака. Звезда не рассказывала публично, кто стал его отцом — известно лишь, что пара рассталась еще до рождения ребенка. Тимура и его младшую сестру Анастасию воспитывал второй супруг знаменитости Александр Стоянов. Сейчас 17-летний парень живет и учится в США.
В честь дня рождения сына Екатерина опубликовала в соцсетях стильные фотографии с ним. Для съемки она и Тимур выбрали строгие черно-белые образы. Повзрослевший сын балерины отрастил длинные кудри и унаследовал утонченные черты лица матери. Кухар не поскупилась на комплименты и назвала Тимура своей опорой.
"Знаешь ли, что ты — мое спасение?! В дни, когда мир шатается, когда силы тают, когда кажется, что небо слишком низко именно ты даешь мне опору. Твоя вера. Твое присутствие. Твое тепло. Ты — мой глоток воздуха. Мой свет в мире. Моя тишина среди бури", — написала балерина.
Подписчики остались в восторге от красоты звездных мамы и сына и отметили, что в жизни женщины появляется сын, когда ей особенно нужна поддержка мужского плеча.
"Какой харизматичный красавчик"
"Говорят, что сын рождается у женщины, нуждающейся в опоре и поддержке. Красивой судьбы мальчику"
"Как он стал на тебя похож! Красавец. Так быстро время пролетело, что я не пойму, как он такой взрослый?"
На снимки отреагировали и звезды украинского шоу-бизнеса. Комплиментами Екатерину и Тимура осыпали актрисы Наталка Денисенко и Ирина Сопонару, а также блогер Кристина Решетник.
Что делает сын Екатерины Кухар в США
Тимур совмещает учебу в украинской и американской школах, отдавая предпочтение серьезным дисциплинам — экономике, бизнесу и недвижимости. Свободное время подросток посвящает активному спорту, занимаясь футболом, баскетболом и большим теннисом
О персоне: Екатерина Кухар
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
