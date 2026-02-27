"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

Наталка Денисенко рассказала, почему скрывала отношения с Юрием Савранским.

https://stars.glavred.info/zapretnaya-lyubov-denisenko-vyskazalas-o-svoih-taynyh-otnosheniyah-10744493.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко появилась на премьере с Юрием Савранским

Почему они скрывали отношения

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским посетила премьеру фильма "Мавка. Справжній міф". В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" пара рассказала, почему скрывала свои отношения.

Как сообщила Наталка, в начале романа она не была уверена в том, что хочет строить отношения с Юрием. Однако очень скоро Савранский доказал актрисе, что готов бороться за ее сердце.

видео дня

"Мы скрывали эти отношения, потому что я в определенной степени не подпускала Юру близко к себе. Я еще думала - а может нет, а может да. Но Юра показал серьезность своих намерений. И после этого я смогла публично объявить: "Вот это - мой любимый", — призналась знаменитость.

Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Партнер звезды также высказался о том, почему не хотел афишировать отношения с известной возлюбленной. По словам Юрия, ему нужно было решить вопросы, связанные с первым браком.

"Мы не особенно с Наташей что-то скрывали. Просто у меня были на тот момент семейные вопросы, которые было бы не очень корректно освещать из уважения к моей бывшей жене. Но этот период завершился", — прокомментировал Савранский.

Также влюбленные заверили, что не обращают внимания на критику и продолжат демонстрировать свою любовь открыто. Хейтерам же они посоветовали перестать следить за их жизнью.

Наталка Денисенко про отношения / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Запретная любовь до сих пор есть. Кому-то это может не нравиться. Очень много хейтеров, что-то могут писать. Но мы живем не ради каких-то комментариев", — высказался Юрий Савранский.

"То, что мы даем общее интервью, это еще один повод обратиться к хейтерам: "Оставьте нас в покое. Все, кому не нравится наша пара, отпишитесь от нас. Потому что мы все равно будем постить фотографии с объятиями, поцелуями", — заключила Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что EL Кравчук вспомнил о неудавшемся сотрудничестве с Филиппом Киркоровым, который позже поддержал агрессию РФ. Певец признался, что украинских артистов годами заманивали в Россию огромными гонорарами.

Также украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала о потере близкого человека. Как оказалось, ушел из жизни родной дядя хореографа. Гвоздева не стала скрывать горя и призналась, что он был ей так же близок, как отец.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред