"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским посетила премьеру фильма "Мавка. Справжній міф". В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" пара рассказала, почему скрывала свои отношения.
Как сообщила Наталка, в начале романа она не была уверена в том, что хочет строить отношения с Юрием. Однако очень скоро Савранский доказал актрисе, что готов бороться за ее сердце.
"Мы скрывали эти отношения, потому что я в определенной степени не подпускала Юру близко к себе. Я еще думала - а может нет, а может да. Но Юра показал серьезность своих намерений. И после этого я смогла публично объявить: "Вот это - мой любимый", — призналась знаменитость.
Партнер звезды также высказался о том, почему не хотел афишировать отношения с известной возлюбленной. По словам Юрия, ему нужно было решить вопросы, связанные с первым браком.
"Мы не особенно с Наташей что-то скрывали. Просто у меня были на тот момент семейные вопросы, которые было бы не очень корректно освещать из уважения к моей бывшей жене. Но этот период завершился", — прокомментировал Савранский.
Также влюбленные заверили, что не обращают внимания на критику и продолжат демонстрировать свою любовь открыто. Хейтерам же они посоветовали перестать следить за их жизнью.
"Запретная любовь до сих пор есть. Кому-то это может не нравиться. Очень много хейтеров, что-то могут писать. Но мы живем не ради каких-то комментариев", — высказался Юрий Савранский.
"То, что мы даем общее интервью, это еще один повод обратиться к хейтерам: "Оставьте нас в покое. Все, кому не нравится наша пара, отпишитесь от нас. Потому что мы все равно будем постить фотографии с объятиями, поцелуями", — заключила Наталка Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
