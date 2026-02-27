Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

Из "Терминатора" получился прекрасный дедушка.

Арнольд Шварценеггер сейчас - дочь артиста показала его с внучками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/schwarzenegger

У Арнольда Шварценеггера трое внуков

Дочь артиста показала милое фото с ним и девочками

Актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер за свою карьеру сыграл множество ролей. Сейчас поклонники с большим удовольствием наблюдают, как он воплощает в жизнь роль заботливого дедушки.

У Железного Арни трое внуков - Лайла (2020), Элоиз (2022) и Форд (2024). Как Шварценеггер проводит время со старшими девочками, в своем блоге в Instagram опубликовала его дочь Кетрин.

В кадре Арнольд вместе с Лайлой и Элоиз сидит за столом, на котором лежит все для рисования - листы бумаги, карандаши, фломастеры. Похоже, что Шварценеггер поддерживает в малышках тягу к творчеству, и сам не против проявить себя на этом поприще.

Арнольд Шварценеггер сейчас - дочь артиста показала его с внучками / фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

О персоне: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

