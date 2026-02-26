Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

По словам Дорофеевой, в Крыму она росла среди русскоязычных людей и слушала преимущественно российскую поп-музыку.

Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Кратко:

Важную роль в формировании Дорофеевой сыграли поездки в село Веселий Кут

В пути к селу отчим включал украинские песни

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась личными воспоминаниями о детстве и первых музыкальных впечатлениях. Артистка призналась, что росла в полностью русскоязычном окружении, а с украинской музыкой её познакомил отчим.

Откровенный разговор состоялся в программе "Дом звукозаписи", которую ведёт Тина Кароль. В эфире певица вспомнила годы, проведённые в Крыму, а также летние поездки в Черкасскую область.

По словам Дорофеевой, в Крыму она росла среди русскоязычных людей и слушала преимущественно российскую поп-музыку.

Однако важную роль в её формировании сыграли семейные путешествия в село Веселий Кут. Именно в дороге, которая порой длилась двое суток, отчим включал украинские песни и фактически становился "диджеем" для всей семьи.

Особенно артистке запомнились композиции Анатолия Горчинского, в частности песня "Росте черешня в мами на городі". По признанию Дорофеевой, её поразило, насколько сильно эта музыка трогала отчима - он не скрывал слёз во время прослушивания.

Певица отметила, что именно тогда впервые осознала, какую мощную эмоциональную силу может иметь украинская песня и как глубоко она способна воздействовать на человека.

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

