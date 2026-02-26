Укр
Могилевская поразила новыми результатами похудения - как она выглядит сейчас

Кристина Трохимчук
26 февраля 2026, 11:41
Певица снова удивляет своей стройной фигурой.
Наталья Могилевская похудела
Наталья Могилевская похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Известная украинская певица Наталья Могилевская произвела фурор своим публичным появлением на премьере фильма "Мавка. Справжній міф", сообщает ТСН. Артистка поразила стройной фигурой и стильным луком, в очередной раз вызвав вопросы о ее впечатляющих результатах похудения.

Могилевская появилась на допремьерном показе в трендовом образе, который подчеркнул результаты ее работы над собой. Массивные черные очки акцентировали миниатюрность черт лица певицы, а главной изюминкой лука стала меховая жилетка с широким поясом на талии. Образ дополнили свободные черные брюки и аксессуары: короткие кожаные перчатки, часы и золотой браслет.

Наталья Могилевская - фигура
Наталья Могилевская - фигура / фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Несмотря на то что Наталья не делала акцент на фигуре, выбрав достаточно фактурные вещи, ее физическая форма стала предметом активных обсуждений в Instagram. Часть поклонников восхищается достижениями Могилевской, которая продолжает следить за собой и демонстрирует, что сброшенные 25 килограммов для нее не предел. Однако все чаще звучат предположения о том, что певица пользуется специальными препаратами или прибегает к помощи пластического хирурга.

Наталья Могилевская - стильный образ
Наталья Могилевская - стильный образ / скрин из видео

"Какая вы стройная! Супер! Поделитесь, как вам это удалось"

"Могилевская, ты еще больше похудела или что? Невероятно стильная, красивая и цветущая"

"Красоточка, стройная, как березка! Молодец, очень большая сила воли"

"Сразу видно, что это не здоровое, а искусственное снижение веса"

"В какой клинике делаете пластику?"

Наталья Могилевская — диета

Ранее Наталья Могилевская раскрыла диету, которая помогает ей оставаться стройной. Рацион певицы базируется на большом количестве овощей, гречке и красной рыбе, а утро неизменно начинается с ритуалов очищения — теплой воды, растительных масел и расторопши. Раз в неделю артистка практикует "разгрузочные дни" с переходом на одноразовое питание. Диета Могилевской вызвала неоднозначную реакцию аудитории — подписчики отметили, что такое питание может негативно сказаться на здоровье из-за недостаточного количества белка и других важных элементов.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российская актриса Елена Яковлева поплатилась за свою поддержку террористической войны Кремля против Украины. Звезда не смогла побывать на похоронах отца в Харькове из-за начала полномасштабного вторжения.

Также экс-солистка группы "Воровайки" Яна Павлова потеряла двоих детей из-за безобидного развлечения в неположенном месте. Совершеннолетняя дочь певицы и ее 10-летний сын решили развлечься и покататься на санках на территории местного памятника природы, что привело к трагедии.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

