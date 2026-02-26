Могилевская поразила новыми результатами похудения - как она выглядит сейчас

Вы узнаете:
Известная украинская певица Наталья Могилевская произвела фурор своим публичным появлением на премьере фильма "Мавка. Справжній міф", сообщает ТСН. Артистка поразила стройной фигурой и стильным луком, в очередной раз вызвав вопросы о ее впечатляющих результатах похудения.
Могилевская появилась на допремьерном показе в трендовом образе, который подчеркнул результаты ее работы над собой. Массивные черные очки акцентировали миниатюрность черт лица певицы, а главной изюминкой лука стала меховая жилетка с широким поясом на талии. Образ дополнили свободные черные брюки и аксессуары: короткие кожаные перчатки, часы и золотой браслет.
Несмотря на то что Наталья не делала акцент на фигуре, выбрав достаточно фактурные вещи, ее физическая форма стала предметом активных обсуждений в Instagram. Часть поклонников восхищается достижениями Могилевской, которая продолжает следить за собой и демонстрирует, что сброшенные 25 килограммов для нее не предел. Однако все чаще звучат предположения о том, что певица пользуется специальными препаратами или прибегает к помощи пластического хирурга.
"Какая вы стройная! Супер! Поделитесь, как вам это удалось"
"Могилевская, ты еще больше похудела или что? Невероятно стильная, красивая и цветущая"
"Красоточка, стройная, как березка! Молодец, очень большая сила воли"
"Сразу видно, что это не здоровое, а искусственное снижение веса"
"В какой клинике делаете пластику?"
Наталья Могилевская — диета
Ранее Наталья Могилевская раскрыла диету, которая помогает ей оставаться стройной. Рацион певицы базируется на большом количестве овощей, гречке и красной рыбе, а утро неизменно начинается с ритуалов очищения — теплой воды, растительных масел и расторопши. Раз в неделю артистка практикует "разгрузочные дни" с переходом на одноразовое питание. Диета Могилевской вызвала неоднозначную реакцию аудитории — подписчики отметили, что такое питание может негативно сказаться на здоровье из-за недостаточного количества белка и других важных элементов.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
