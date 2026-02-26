Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Вы узнаете:
- Евгений Рыбчинский обратился к Таисии Повалий
- Какого мнения о ней композитор
Украинский известный композитор Евгений Рыбчинский ответил певице Таисии Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону страны-террориста РФ, на ее призыв оккупировать Киев.
На своей странице в соцсетях Рыбчинский сделал публикацию, в которой отметил, что Киев никогда не будет российским городом.
"Эта моральная уродка, которой Бог дал все для счастья и самореализации: сказочную страну – Украину, волшебный голос и любовь соотечественников, – пренебрегла его дарами, потеряла Родину, признание, а вскоре потеряет и голос. Раньше ты окажешься в аду, чем Киев – в составе Расеи. Запомни это!" – написал композитор.
В комментариях пользователи соцсети поддержали Рыбчинского и высказали свое мнение.
"Она никогда не отличалась разумом, интеллектом, Бог дал талант, а все остальное ей не по силам";
"Продажа оно и в Африке продажно";
"100% бумеранг вернется", - написали украинцы.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
