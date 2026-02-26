Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Евгений Рыбчинский поставил предательницу Повалий на место.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-kompozitor-opozoril-predatelnicu-povaliy-okazheshsya-v-adu-10744070.html Ссылка скопирована

Таисия Повалий попала в скандал/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Вы узнаете:

Евгений Рыбчинский обратился к Таисии Повалий

Какого мнения о ней композитор

Украинский известный композитор Евгений Рыбчинский ответил певице Таисии Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону страны-террориста РФ, на ее призыв оккупировать Киев.

На своей странице в соцсетях Рыбчинский сделал публикацию, в которой отметил, что Киев никогда не будет российским городом.

видео дня

"Эта моральная уродка, которой Бог дал все для счастья и самореализации: сказочную страну – Украину, волшебный голос и любовь соотечественников, – пренебрегла его дарами, потеряла Родину, признание, а вскоре потеряет и голос. Раньше ты окажешься в аду, чем Киев – в составе Расеи. Запомни это!" – написал композитор.

Евгений Рыбчинский о Таисии Повалий / фото: скрин facebook.com, Евгений Рыбчинский

В комментариях пользователи соцсети поддержали Рыбчинского и высказали свое мнение.

"Она никогда не отличалась разумом, интеллектом, Бог дал талант, а все остальное ей не по силам";

"Продажа оно и в Африке продажно";

"100% бумеранг вернется", - написали украинцы.

Таисия Повалий / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко вошла в состав жюри немецкого национального отбора Eurovision Song Contest. В Германии отбор пройдет в два этапа: сначала 28 февраля 20 экспертов из 20 стран-участниц определят трех финалистов, а на втором этапе зрители выберут победителя, который отправится на Евровидение в Вену.

А также жена известного украинского певца Сергея Бабкина поделилась с поклонниками печальной новостью. Снежана рассказала, что умерла ее родная 91-летняя бабушка Галина и опубликовала фотографию с ней.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред