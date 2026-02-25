Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

Ольга Сумская рассказала с какими трудностями она сталкивается.

Ольга Сумская поговорила о своей одежде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская рассказала, где берет одежду

Как она выглядит во время гастролей

Украинская известная актриса Ольга Сумская пообщалась с блогером Николасом Кармой и призналась, что ей трудно покупать одежду в магазинах.

В интервью она отметила, что из-за высокого роста все штаны и пиджаки на нее короткие, поэтому ей приходится шить их на заказ.

"Потому что у меня очень высокий рост. И если я иду в магазин, я не могу подобрать себе ни пиджак, ни брюки, потому что все короткое", - сказала Ольга.

Разговор Ольги Сумской и Николаса Кармы / фото: скрин instagram.com, Николас Карма

Знаменитость во время беседы была одета в белый пиджак, черные брюки, а образ она дополнила дизайнерским платком.

Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Также она отметила, что во время гастролей выглядит совсем иначе, чем на светских мероприятиях.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

