Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

Украинская известная актриса Ольга Сумская пообщалась с блогером Николасом Кармой и призналась, что ей трудно покупать одежду в магазинах.
В интервью она отметила, что из-за высокого роста все штаны и пиджаки на нее короткие, поэтому ей приходится шить их на заказ.
"Потому что у меня очень высокий рост. И если я иду в магазин, я не могу подобрать себе ни пиджак, ни брюки, потому что все короткое", - сказала Ольга.
Знаменитость во время беседы была одета в белый пиджак, черные брюки, а образ она дополнила дизайнерским платком.
Также она отметила, что во время гастролей выглядит совсем иначе, чем на светских мероприятиях.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
