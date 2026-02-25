Укр
Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

Элина Чигис
25 февраля 2026, 22:10
Ольга Сумская рассказала с какими трудностями она сталкивается.
Ольга Сумская
Ольга Сумская поговорила о своей одежде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская рассказала, где берет одежду
  • Как она выглядит во время гастролей

Украинская известная актриса Ольга Сумская пообщалась с блогером Николасом Кармой и призналась, что ей трудно покупать одежду в магазинах.

В интервью она отметила, что из-за высокого роста все штаны и пиджаки на нее короткие, поэтому ей приходится шить их на заказ.

видео дня

"Потому что у меня очень высокий рост. И если я иду в магазин, я не могу подобрать себе ни пиджак, ни брюки, потому что все короткое", - сказала Ольга.

Разговор Ольги Сумской и Николаса Кармы
Разговор Ольги Сумской и Николаса Кармы / фото: скрин instagram.com, Николас Карма

Знаменитость во время беседы была одета в белый пиджак, черные брюки, а образ она дополнила дизайнерским платком.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Также она отметила, что во время гастролей выглядит совсем иначе, чем на светских мероприятиях.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский, который ранее выплатил задолженность своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, поделился, общается ли он с ним сейчас. Артист отметил, что не держит обиды на продюсера, но он не выходит с ним на связь.

А также испанский общественный вещатель RTVE вчера, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, официально заявил о том, что Украина, как и Израиль, не должна участвовать на Евровидении-2026, ведь находится в "состоянии конфликта".

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса
