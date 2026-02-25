"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

Кратко:
- Ольга Сумская пообщалась с Николасом Кармой
- Как она относится к своему возрасту
Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала о том, что 22 августа ей исполнится 60 лет и как она относиться к такой цифре.
В интервью блогеру Николасу Карме Ольга отметила, что сама в шоке от своего возраста.
"Юбилей в этом году. Ну, 60… Я тоже в шоке. Oh my god", - сказала актриса.
Знаменитость подчеркнула, что не стыдится своего возраста, а гордится им.
"Абсолютно. Призываю не стыдится своего возраста. Вот потому что за границей человек в возрасте в нашей профессии - это the best. А у нас…", - добавила Сумская.
Также Ольга поделилась, что считает себя счастливым человеком.
"Да, я на своем месте, я занимаюсь любимым делом, а это - самое главное. Я нашла себя. Ничего не нужно бояться, никого не слушайте!" – подытожила артистка.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
