Ольга Сумская "прошлась" по бывшему мужу - детали

Украинская известная актриса Ольга Сумская показала общее видео со своим бывшим мужем Евгением Паперным с гастролей.
На своей странице в Instagram артистка показала видео, на котором была с Паперным.
"Друзья, я, когда встречаю Евгения Васильевича, я всегда радуюсь, какой он модный мэн – супермен! Ты посмотри, на тебе какая классная куртка! Это же сегодня в тренде. Это новенькая или с тех лет?", - сказала Сумская.
Паперный ответил, что его дубленка уже многое повидала, а также, добавил, что у него с бывшей женой дружеские отношения.
Также актриса отметила, что отправилась с бывшим мужем на гастроли в Днепр и Харьков со спектаклем "Боинг-Боинг. Перезагрузка". Кстати, в этом спектакле играет и дочь Ольги – актриса Анна Борисюк, которая родилась у Сумской в браке с Виталием Борисюком.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
