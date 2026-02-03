Ольга Сумская "прошлась" по бывшему мужу - детали

Ольга Сумская поддерживает общение с бывшим мужем.

Ольга Сумская сотрудничает с бывшим мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская показалась с Евгением Паперным

Как она оценила его образ

Украинская известная актриса Ольга Сумская показала общее видео со своим бывшим мужем Евгением Паперным с гастролей.

На своей странице в Instagram артистка показала видео, на котором была с Паперным.

"Друзья, я, когда встречаю Евгения Васильевича, я всегда радуюсь, какой он модный мэн – супермен! Ты посмотри, на тебе какая классная куртка! Это же сегодня в тренде. Это новенькая или с тех лет?", - сказала Сумская.

Ольга Сумская и Евгений Паперный / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Паперный ответил, что его дубленка уже многое повидала, а также, добавил, что у него с бывшей женой дружеские отношения.

Также актриса отметила, что отправилась с бывшим мужем на гастроли в Днепр и Харьков со спектаклем "Боинг-Боинг. Перезагрузка". Кстати, в этом спектакле играет и дочь Ольги – актриса Анна Борисюк, которая родилась у Сумской в браке с Виталием Борисюком.

Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

