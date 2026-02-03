Нацотбор на Евровидение 2026: где смотреть и как проголосовать за фаворита

Вы узнаете:
Национальный отбор на Евровидение 2026 пройдет 7 февраля. В последнем этапе конкурса примут участие 10 финалистов: Valeriya Force, The Elliens, ЩукаРиба, Mr. Vel, Molodi, Jerry Heil, Laud, Monokate, Lelѐka и Khayat. Главред расскажет, где смотреть трансляцию Нацотбора и как проголосовать за песню, которая может представить Украину на Евровидении в Вене.
Национальный отбор 2026 — где смотреть трансляцию
Как сообщает Суспільне, за трансляцией Нацотбора 2026 можно будет следить:
- на телеканале "Суспільне Культура";
- на ютуб-канале "Євробачення Україна";
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Євробачення в Україні";
- слушать на "Радіо Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;
- смотреть на английском языке на ютуб-канале "Євробачення Україна" с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко;
- в приложении "Дія".
Правила голосования Национального отбора 2026
Представителя Украины на Евровидение 2026 выберут путем голосования профессионального жюри (50%) и зрителей (50%) во время финала Нацотбора. Еврофаны смогут отдать свои голоса за участника с помощью СМС-голосования или сделать свой выбор в приложении "Дія".
Как проголосовать на Нацотборе через СМС
Для того чтобы отдать свой голос фавориту на Национальном отборе 2026, необходимо отправить сообщение с порядковым номером участника на номер 7576. С одного телефонного номера будет засчитан только один голос. О начале и конце голосования ведущие сообщат в эфире финала Нацотбора.
Национальный отбор: голосование через "Дію"
Проголосовать за представителя Украины на Евровидении 2026 можно через приложение "Дія" с 14 лет. Для этого достаточно зайти в раздел "Сервисы" и выбрать опцию "Опросы". Таким образом можно отдать один голос за одного из 10 финалистов.
Порядок выступлений в финале Нацотбора
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- Molodi — Legends
- Monokate — ТYТ
- The Elliens — Crawling Whispers
- Laud — Lightkeeper
- Lelѐka — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- Khayat — "Герци"
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" — "Моя земля"
Евровидение-2026 - что известно
Ранее Главред сообщал о том, что был объявлен состав жюри Национального отбора на "Евровидение-2026". Ими стали победительница "Евровидения-2004" Руслана, певица Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Также стало известно, кого выбрали ведущими Национального отбора на Евровидение 2026. Ими станут Леся Никитюк и официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко. Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу Нацотбора.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
