Нацотбор на Евровидение 2026: где смотреть и как проголосовать за фаворита

Национальный отбор стартует 7 февраля.

Евровидение 2026 - Национальный отбор Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение Украина, ua.depositphotos.com

Где будет трансляция Национального отбора

Как проголосовать на Наотборе Евровидения

Национальный отбор на Евровидение 2026 пройдет 7 февраля. В последнем этапе конкурса примут участие 10 финалистов: Valeriya Force, The Elliens, ЩукаРиба, Mr. Vel, Molodi, Jerry Heil, Laud, Monokate, Lelѐka и Khayat. Главред расскажет, где смотреть трансляцию Нацотбора и как проголосовать за песню, которая может представить Украину на Евровидении в Вене.

Национальный отбор 2026 — где смотреть трансляцию

Как сообщает Суспільне, за трансляцией Нацотбора 2026 можно будет следить:

Нацотбор 2026 - прямой эфир / фото: instagram.com, Евровидение Украина

Правила голосования Национального отбора 2026

Представителя Украины на Евровидение 2026 выберут путем голосования профессионального жюри (50%) и зрителей (50%) во время финала Нацотбора. Еврофаны смогут отдать свои голоса за участника с помощью СМС-голосования или сделать свой выбор в приложении "Дія".

Как проголосовать на Нацотборе через СМС

Для того чтобы отдать свой голос фавориту на Национальном отборе 2026, необходимо отправить сообщение с порядковым номером участника на номер 7576. С одного телефонного номера будет засчитан только один голос. О начале и конце голосования ведущие сообщат в эфире финала Нацотбора.

Национальный отбор: голосование через "Дію"

Проголосовать за представителя Украины на Евровидении 2026 можно через приложение "Дія" с 14 лет. Для этого достаточно зайти в раздел "Сервисы" и выбрать опцию "Опросы". Таким образом можно отдать один голос за одного из 10 финалистов.

Порядок выступлений в финале Нацотбора

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТYТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Lelѐka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — "Герци" Jerry Heil — Catharticus (Prayer) "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение-2026 - что известно

Ранее Главред сообщал о том, что был объявлен состав жюри Национального отбора на "Евровидение-2026". Ими стали победительница "Евровидения-2004" Руслана, певица Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Также стало известно, кого выбрали ведущими Национального отбора на Евровидение 2026. Ими станут Леся Никитюк и официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко. Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу Нацотбора.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

